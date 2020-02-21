اخر تطورات فيروس كورونا في الصين

الوقت-قالت لجنة الصحة الصينية إنها سجلت 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكّدت اللجنة أن عدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد بلغ 75465 حتى الآن، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2236 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 75 ألف إصابة بعدما سجّلت 889 إصابة جديدة.

وسجلت الغالبية العظمى من الوفيات الجديدة بالفيروس في مقاطعة هوبي 115 وفاة وتحديداً في عاصمتها ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

وكانت لجنة الصحة في هوبي أعلنت صباح الجمعة في تحديثها اليومي للحصيلة أنّ ووهان سجلت 319 إصابة جديدة بالفيروس في حين سجلّت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوبي). وأصيب بالفيروس حتى اليوم حوالي 75 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في أكثر من 25 دولة.

كمت أعلنت السلطات الصينية الخميس أنها غيّرت مجدداً الطريقة المعتمدة في إحصاء المصابين، بحيث باتت تشمل حصراً أولئك الذين تؤكّد الفحوصات المخبرية أنهم مصابون بالفيروس. وهذه الطريقة كانت معتمدة أساساً في إحصاء المصابين في مقاطعة هوبي قبل أن تتخلّى عنها السلطات الأسبوع الماضي لصالح الفحص السريري، في قرار لم يصمد سوى 8 أيام إذ تسبب بفوضى على صعيد الأرقام المنشورة عن أعداد المصابين. وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجراً على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوبي في الأيام التي تلت.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأسترالية أن 2 من ركاب السفينة السياحية "دايموند برينسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما بضواحي طوكيو، والتي تعتبر ثاني أكبر بؤرة للفيروس في العالم بعدما بلغ عدد الذين أصيبوا بالفيروس على متنها أكثر من 600 شخص، تبيّن نتيجة الفحوص المخبرية التي خضعا لها في بلدهما أنّهما مصابان بكورونا بعدما كانت السلطات اليابانية أكّدت أنّهما سليمان من مرض كوفيد-19.