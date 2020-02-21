قطر تتهم السعودية بعرقلة مشاركتها في اجتماع خليجي عن "كورونا"

الوقت-اعتبرت قطر أنّ السعودية سمحت للنزاع الدبلوماسي بينهما بعرقلة اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن فيروس كورونا.

وزارة الخارجية القطرية أعلنت في تغريدة لها على "تويتر" أن السعودية لم تمنح وزيرة الصحة حنان الكواري تصريحاً بالدخول لحضور اجتماع وزراء الصحة في الرياض، إلا بعدما بدأ بالفعل الاجتماع يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها مساء الخميس أنّه "لطالما ادعت المملكة بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية، لنتفاجأ بها قد سيّست قطاعاً إنسانياً، الحكمة والضرورة تتطلب إبعاده عن الخلافات السياسية".

كما دعت الخارجية القطرية، السعودية إلى "الالتزام بدورها كدولة مستضيفة لمجلس التعاون الخليجي"، مؤكدةً أنّ قطر ستتعاون مع كل دول المجلس لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتي الاجتماع الخليجي بعد أن تمّ تسجيل 9 حالات مؤكدة بفيروس كورونا في الإمارات معظمها بين صينيين.

يذكر أنّ الأزمة الخليجية مستمرة منذ منتصف عام 2017ـ، بعدما عمدت كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر إلى مقاطعة قطر سياسياً واقتصادياً وتجارياً.

ورغم الوساطة الكويتية والأميركية، والحديث مؤخراً عن اقتراب حل الأزمة بعد لإطلاق محادثات نهاية العام الماضي، لم تظهر أي بوادر رسميّة حتى الآن لحل قريب.