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  الجمعة 26 جمادي الثاني 1441

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أخبار

11 أمريكيا ينقلون فيروس "كورونا" من سفينة "أميرة الألماس" إلى أمريكا

الجمعة 26 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
11 أمريكيا ينقلون فيروس "كورونا" من سفينة "أميرة الألماس" إلى أمريكا

11 أمريكيا ينقلون فيروس "كورونا" من سفينة "أميرة الألماس" إلى أمريكا

الوقت-أكد مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة إصابة 11 أمريكيا بفيروس "كورونا"، كانوا

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الوقت-أكد مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة إصابة 11 أمريكيا بفيروس "كورونا"، كانوا على متن سفينة "أميرة الألماس" (Diamond Princess) الخاضعة للحجر الصحي في اليابان.

وقالت قناة "CNN" نقلا عن المركز الطبي في معهد "نيبراسكي" في أمريكا، إن أغلب المصابين لا تبدو عليهم بشكل واضح أعراض الإصابة بالفيروس.

وبعد انتشار فيروس "كورونا" في تلك السفينة السياحية، تم اكتشاف إصابة 40 سائحا أمريكيا، وجرى إجلاؤهم ونقلهم إلى مستشفيات في اليابان ولا يزالون يتلقون العلاج هناك.

وأجلت السلطات الأمريكية الاثنين الماضي 340 سائحا أمريكيا من سفينة "أميرة الألماس" في اليابان، ووضعتهم في الحجر الصحي في أمريكا لمدة 14 يوما.

وتوجد سفينة "أميرة الألماس" قبالة ميناء يوكوهاما الياباني منذ بداية الشهر الجاري، وتم الإعلان عن الحجر الصحي عليها رسميا في 5 فبراير، بعد أن تأكد أن أحد الركاب الذين غادروا السفينة إلى هونغ كونغ مصاب بفيروس "كورونا".

وحتى الآن يوجد نحو 2000 شخص على متن هذه السفينة في اليابان، وقد تأكد أن 728 شخصا من بينهم مصابون بالفيروس، كما تم الإعلان عن أول حالتي وفاة بالفيروس على متن السفينة.

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