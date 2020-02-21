اليونيسف: مقتل 19 طفلاً بغارات لتحالف السعودية في اليمن

الوقت-أعلنت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسف)، مقتل 19 طفلاً في الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية واستهدفت محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، السبت الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن سارة بيسولو نيانتي، الممثلة المقيمة لـ"اليونيسف" في اليمن، يوم أمس الخميس.

وأفاد بيان اليونيسف: "بكل حزن نؤكد أن الهجوم الأخير في الجوف أودى بحياة 19 طفلاً وجرح 18 آخرين".

وأضاف: "كنا على أمل بأن السلام كان يلوح في الأفق في اليمن، لكن التصاعد المقلق للعنف على مدى الأسابيع القليلة الماضية يشكل تذكيراً قاسياً بأن الأطفال في البلاد ما زالوا يتحملون العبء الأكبر للنزاع".

وناشدت "اليونيسف" السعودية بحماية حياة الأطفال من خلال وضع حد لهذه الحرب الوحشية أولاً وقبل كل شيء، بحسب البيان.

وشددت على أنه "لا ينبغي أن ننسى أو أن تمر المعاناة اليومية للأطفال في اليمن مرور الكرام".

وفي 15 فبراير الجاري، أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن طيران التحالف الذي تقوده السعودية استهدف مديرية المصلوب في الجوف بعدة غارات، ما أسفر عن مقتل 35 مدنياً وجرح آخرين، الأمر الذي دانته الأمم المتحدة ووصفته بـ"الفظيع".

يشار إلى أن غارات التحالف السعودي الاماراتي جاءت رداً على إسقاط الجيش اليمني طائرة حربية سعودية من طراز "تورنيدو" في محافظة الجوف.

ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً لقتال اليمنيين، لكن الحرب تسببت بـ"فظائع" وفق تقارير أممية.