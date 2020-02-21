هيئة "الحشد الشعبي" تعيّن "أبو فدك" خلفاً للشهيد المهندس

الوقت- أفادت مصادر عراقية، أن هيئة "الحشد الشعبي" قررت تعيين أبو فدك المحمداوي خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس.

واتفقت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، على تعيين "أبو فدك" بمنصب رئيس هيئة الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس.

وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري، اليوم الخميس، إن "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس".

وأضاف البصري أنه "تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد".

واستشهد أبو مهدي المهندس، وقائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الفريق قاسم سليماني، في غارة أميركية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي.

وعبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، هو أحد قيادات كتائب "حزب الله" العراق، ومن أهم قيادات "الحشد الشعبي"، كما أنه من قيادات الداخل العراقي خلال فترة ما قبل عام 2003.

يشابه دور "أبو فدك" دور المهندس خلال فترة 2003 - 2011، اي في فترة مواجهة الاحتلال الأميركي للعراق.

كما أنّ المحمداوي لعب دوراً بارزاً في مواجهة وهزيمة تنظيم "داعش"، وكان من الذين التقتهم الميادين خلال معارك التحرير ومواجهة "داعش" في مدن الفلوجة وتلعفر والقائم.