إيران تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الوقت-أكد مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا وهاب زادة عن تسجيل 3 حالات جديدة لاصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال وهاب زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء “فارس” اليوم الخميس انه تم تحديد حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا وكانت في مدينة اراك (وسط) وحالتين كذلك في مدينة قم (جنوب طهران).

واضاف، ان عدد الوفيات جراء فيروس كورونا هما الشخصان فقط اللذان اعلن عنهما يوم امس في مدينة قم.

واوضح وهاب زادة بان هنالك ايضا عدد من الحالات المشتبه بها.

بدوره اكد رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور تسجيل الاصابات الجديدة الثلاث وقال ان هؤلاء يرقدون في المستشفى في الوقت الحاضر ويخضون للعلاج اللازم.

واضاف، ان الفحوصات المختبرية اثبتت اصابة هؤلاء الافراد الثلاثة وهم مواطنون ايرانيون وان الشخص المصاب في اراك هو من اهالي مدينة قم وهو من زملائنا الاطباء.

واوضح بان العدد قد ارتفع الى 5 مع الشخصين اللذين توفيا يوم امس في مدينة قم بسبب الاصابة بالفيروس.