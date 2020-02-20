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أخبار

الحرس الثوري الإسلامي: المشاركة القصوى في الانتخابات تشكل صفعة قوية أخرى الى أمريكا المجرمة

الخميس 25 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
الحرس الثوري الإسلامي: المشاركة القصوى في الانتخابات تشكل صفعة قوية أخرى الى أمريكا المجرمة
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الوقت-أعلن حرس الثورة الاسلامية، يوم الخميس، ان المشاركة القصوى الملحمية في الانتخابات وامتدادا للتشييع المليوني لقائد القلوب قاسم سليماني، ستخلق حماسة اخرى في تاريخ الثورة وستشكل صفعة قوية اخرى الى اميركا الارهابية المجرمة.

وفي بيان له أصدره يوم الخميس، دعا حرس الثورة الاسلامية الشعب الايراني الى المشاركة الملحمية القصوى في انتخابات 21 شباط/فبراير، ورأى ان تحقق استراتيجية “ايران القوية” بحاجة الى “برلمان قوي” يتمتع بالارادة والاقتدار والدوافع لحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وكذلك بالصمود المقتدر في مواجهة الاعداء، دفاعا عن المصالح الوطنية ومبادئ الثورة والوطن الاسلامي.

وجاء في جانب من البيان، ان الانتخابات تجسيد للإرادة الوطنية وسيادة الشعب الدينية، وهي تمثل إحدى الميادين التي يعتبر الشعب الايراني العظيم طيلة 41 عاما الماضية، واجبا شرعيا ووطنيا وثوريا في المشاركة فيها ولا يمكن الغفلة عنه، وقد أثبت عظمة الوطن الاسلامي واقتداره للعالم من خلال مشاركته وانتخابه بوعي وبصيرة.

وأردف البيان: لا شك ان المشاركة المكثفة والقصوى والعامة وفي ذات الوقت الايمانية والواعية للشعب عند صناديق الاقتراع في انتخابات يوم الجمعة، وذلك في امتداد التشييع المهيب وتوديع قائد القلوب الحاج قاسم سليماني الى منزله الأبدي، ستخلق حماسة إعجازية اخرى في تاريخ الثورة الاسلامية وايران، وستسدد صفعة قوية اخرى الى اميركا الارهابية المجرمة، وستحبط الآمال الشيطانية لجبهة العدو، وستزيد من القوة الوطنية وتبشر بولادة برلمان عظيم ومقتدر ويليق بشأن الشعب الايراني. وجدد البيان الدعوة الى جميع ابناء الشعب الايراني للمشاركة الحماسية والقوية في انتخابات 21 شباط/فبراير تلبية للنداء الحكيم لقائد الثورة الاسلامية وتجسيدا للنضج السياسي للايرانيين ورفع مكانة النظام الاسلامي وتكريس اعتبار ايران وعزتها على الساحة الدولية.

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الانتخابات الحرس الثوري قاسم سليماني

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