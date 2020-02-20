روسيا تمنع مجلس الأمن من إقرار وقف إطلاق النار بإدلب

الوقت-رفضت روسيا تبنى مجلس الامن اعلان وقف العمليات العسكرية في سوريا، بناء على اقتراح فرنسي.

وحسب الوكالة الفرنسية للانباء (أ ف ب)، فقد رفضت روسيا ان يتبنى مجلس الامن الدولي اعلانا يطالب بوقف العمليات القتالية في شمال غرب سوريا، بناء على اقتراح فرنسا، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.

من جهته، حذّر موفد الامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون امام مجلس الامن الدولي من “خطر تصعيد وشيك” في شمال غرب هذا البلد بعد التصريحات الاخيرة لتركيا وروسيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد هدد بعملية “وشيكة” ضد القوات السورية في إدلب بشمال غرب سوريا ما استدعى ردا فوريا من روسيا التي حذرت من أي هجوم ضد القوات السورية.

وحسب “رويترز”، قال أردوغان الأربعاء إن تنفيذ عملية عسكرية تركية لصد هجوم قوات الحكومة السورية على معاقل المسلحين في شمال غرب سوريا بات “مسألة وقت” بعدما أخفقت محادثات مع روسيا في وقف الهجوم.

واحتشدت قوات تركية بالفعل داخل منطقة إدلب ويتوجه المزيد منها إلى المنطقة الحدودية، ما يجعل تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، وسوريا، على شفا مواجهة مباشرة.

وقال الكرملين، إن أي مواجهة بين القوات التركية والسورية ستكون “أسوأ سيناريو” وإن روسيا ستواصل العمل على منع تفاقم الوضع.