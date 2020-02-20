رحماني فضلي : الانتخابات البرلمانية تجري في 55 ألف مركز اقتراع

الوقت-أكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بان الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 الف مركز اقتراع في اطار 208 دوائر انتخابية في كافة انحاء البلاد.

وقال رحماني فضلي في تصريح له مساء الاربعاء، ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي ستجري في 55 الف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

واعلن استعداد وزارة الداخلية الكامل لاجراء الانتخابات، لافتا الى ان اكثر من مليون شخص سيقومون بعملية اجراء الانتخابات.

واعرب وزير الداخلية ، وفقا لارنا، عن امله باجراء انتخابات حماسية بمشاركة شعبية واسعة، تلبية لنداء سماحة قائد الثورة وتوجيه رد حازم لاعداء الجمهورية الاسلامية.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.

ويتنافس 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا.