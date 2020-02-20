ساندرز يهاجم بن سلمان: السعودية يحكمها قتلة وسفاحون

الوقت-شن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بيرني ساندرز، هجوماً قوياً على قادة السعودية، وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان، واصفاً من يديرون البلاد بأنهم "قتلة سفاحون".

وقال ساندرز، الذي يُعد أحد أبرز المنافسين المحتملين لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة: "لسنوات أحببنا السعودية كحليف رائع، لكن المشكلة الوحيدة هي أن الناس الذين يديرون ذلك البلد قتلة سفاحون".

وأضاف، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "بدلاً من أن نكون على علاقة ودية جداً مع الديكتاتور الملياردير محمد بن سلمان، يمكننا أن نجمع السعوديين والإيرانيين".

وأشار إلى أن على الإدارة الأمريكية أن تقول للسعوديين والإيرانيين إن عليهم العمل معاً، وإن واشنطن تعبت من إنفاق تريليونات الدولارات على "حروب لا تنتهي".

في سياق متصل، وصف المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، تصريحات السيناتور ساندرز عن السعودية بأنها "خطيرة وغير عادلة".

وقال غرينبلات، في تغريدة على "تويتر"، إنه قضى الكثير من الوقت مع القادة السعوديين على مدار ثلاث سنوات، وإن الرياض حققت خلالها خطوات كبيرة وهناك المزيد من الخطوات القادمة.

وأشار إلى أن مساواة السعودية "الحليف المهم" بالنظام الإيراني الذي وصفه بـ"العدو والقاتل"، أمر "شائن".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي متهمة بالتواطؤ مع السعودية وبن سلمان، والعمل على إفلاتها من العقاب، كما حدث في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية (أكتوبر 2018).