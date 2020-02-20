علاوي يدعو البرلمان العراقي إلى عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة

الوقت-دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الاثنين المقبل، لمنح الثقة للحكومة.

وقال في كلمة إلى الشعب العراقي إنه "لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي فبعد الاحتجاجات ليس كما قبلها".

وأضاف "سنعمل على إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن السلاح".

علاوي أكد أنّ "معركة العراقيين من أجل الوطن غيّرت القواعد السياسية وأثمرت عن تأليف حكومة مستقلة".

وفي هذا الإطار، قال إنّ الحكومة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، مؤكداً أنه سيتم الإفراج عن المتظاهرين السلميين والعمل على إعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات حرة.

من جهته، أكد تحالف القوى في ختام اجتماع اليوم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أهمية إلزام الحكومة الانتقالية بتضمين برنامجها إعلاناً واضحاً وصريحاً عن موعد الانتخابات المبكرة.

وكان مراسل الميادين في العراق قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيجتمع بعددٍ من القيادات السياسية. وأضاف أن علاوي سيقدم 19 حقيبة ويُتوقع بقاء ثلاث حقائب مؤجلة إلى وقت آخر.