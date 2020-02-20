وزير السياحة السوري: افتتاح مطار حلب يعيد الأمل بإعادة الإعمار

الوقت-أعلن وزير السياحة السوري رامي مرتيني أن "الاعتداءات الإسرائيلية لن توقف استئناف الرحلات الجوية، وحماية المسافرين".

واعتبر أن افتتاح مطار حلب الدولي يعيد الأمل بقضية إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن افتتاح المطار سيساهم في إعادة المهجرين وإعمار المدينة.

ولفت مرتيني إلى أن نهوض القطاع السياحي سيساهم في دعم الليرة السورية، مشيراً إلى أن أبناء سوريا سيعيدون إعمارها بمساعدة الأصدقاء، رغماً عن العقوبات.

وشدد على أن الوجود الأميركي في سوريا يعدّ قوة احتلال، ومقاومته رد فعل طبيعي، "والشعب السوري لن يعجز عن هزيمة بضعة جنود أميركيين موجودين على أرضه".

وكانت هبطت في مطار حلب الدولي، يوم أمس، أول رحلة جوية بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات جراء الأعمال الإرهابية.

ويذكر أن الجيش السوري حرر منذ أيام جميع أجزاء حي جمعية الزهراء غربي حلب، مؤمناً مدينة حلب بالكامل.