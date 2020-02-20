الفخفاخ يعلن تشكيل حكومة جديدة "لكل التونسيين"

الوقت-أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الياس الفخفاخ، يوم أمس الأربعاء، عن الحكومة الجديدة. وقال إنّ هذه الحكومة تتألف من ائتلاف واسع منفتح على الأطياف السياسية.

وذكر أنّ الحكومة التونسية تضم قيادات سياسية وشخصيات مستقلة تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية.

كما أكد أنه "سنلتزم بأن تكون هذه الحكومة حكومة كل التونسيين توحد ولا تفرق".

وقبل الإعلان عن تشكيل الحكومة بقليل، أعلنت حركة النهضة المشاركة في حكومة الياس الفخفاخ ومنحها الثقة، موضحة "قررنا المشاركة في الحكومة تقديراً للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة ولا سيما من جهة مخاطر الحرب في ليبيا".

وكانت مصادر اعلامية أفادت بأن اللقاء بين رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، في قصر قرطاج، تناول آخر المباحثات الجارية حول تركيبة الحكومة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الحكومة، في الساعات المقبلة، وفقاً لمراسلنا.