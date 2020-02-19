وزير الخارجية الإيراني: سياسة الضغوط القصوى الأميركية تجاه إيران محكومة بالفشل

الوقت-أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على الادارة الاميركية أن تدرك أن سياسة الضغوط القصوى تجاه إيران محكومة بالفشل.

جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وقال: ان شخصا جاهلا مثل بومبيو يقول لترامب إن الحكومة الإيرانية فشلت، واليوم هو الوقت المناسب لإخبار الأميركيين بأن الضغوط القصوى قد فشلت، ويجب ان نرغم اميركا على الجلوس الى طاولة المفاوضات مع مجموعة 5+1، نحن بحاجة الى الحد الاقصى من مشاركة الشعب، مثلما حضر الشعب في استفتاء الشهيد سليماني (مراسم التشييع الشعبي)، فنحن ايضا بحاجة الى مشاركة الجماهير في الانتخابات (البرلمانية).

واضاف: اننا بحاجة إلى أن تكون مشاركة الشعب في انتخابات 21 فبراير /شباط هي الأفضل من حيث الكمية ولهم الخيار الأفضل من حيث الجودة.

وفي معرض رده على لقاء السيناتور الاميركي “كريس مورفي” على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن، قال ظريف: في الجولات الخارجية اتلقى طلبات لاجراء لقاءات من برلمانيين وصحفيين، وان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يلتقون معي منذ اكثر من 20 عاما، وهذا ليس شيئا جديدا.

وفيما يتعلق بانضمام ايران الى اتفاقيات FATF (مجموعة العمل المالي الدولية)، اجاب ظريف: ان الحكومة حددت موقفها بشان FATF، لقد بذلنا قصارى جهدنا على الصعيد الداخلي، وبمساعدة السلطة القضائية، قمنا بوضع قوانين جيدة لمكافحة غسيل الأموال، في اليومين الماضيين (فی اجتماع باریس)، جميع المندوبين الأوروبيين والآسيويين دعموا ايران باستثناء ثلاثة أنظمة فقط هي اميركا واسرائيل والسعودية.