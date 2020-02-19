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  الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441

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أخبار

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران القوية من دون برلمان قوي حلم بعيد المنال

الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران القوية من دون برلمان قوي حلم بعيد المنال
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الوقت-أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بناء إيران القوية حلما بعيد المنال من دون وجود برلمان قوي.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب شمخاني حول الانتخابات البرلمانية والمشاركة القصوى فيها: ايران القوية من دون برلمان قوي حلم بعيد المنال.
واضاف: ان المشاركة السياسية هي المسار الوحيد لايجاد برلمان قوي في نظام سيادة الشعب الدينية.
واكد شمخاني بالقول: ان من يريد ايران القوية فليشارك في الانتخابات.
=يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي الـ 11 ستجري بعد غد الجمعة في انحاء البلاد وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.

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