المانيا تعلن موقفها بشأن مضيق هرمز

الوقت-أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور؛ أن ألمانيا لا تشارك في المهمة الأمريكية في مضيق هرمز.

وأشارت كرامب-كارنباور إلى أن ألمانيا لا تشارك في المهمة الأمريكية هناك؛ لأن الحكومة الألمانية لا تعتبر سياسة الضغط الأقصى هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع إيران.

هذا ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السبت إلى التعاون بين دول الخليج الفارسي بهدف تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة لافتا إلى ضرورة العمل وفق “مبادرة هرمز” التي طرحها الرئيس روحاني.

وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن هناك دولا في الخليج الفارسي اعلنت استجابتها لهذه المبادرة من ضمنها الكويت والعراق وقطر وعمان واصفا السعودية والامارات بأنهما تريدان ان يكون هناك توتر بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية الايراني ، محمد جواد ظريف ” ليس لدينا اي مشكلة مع جيراننا ولقد ساعدناهم في كثير من المجالات كما حدث بالنسبة للكويت في السابق. لقد ارسلت رسالة للسعودية قبل فترة من الزمن اعلنت فيها الاستعداد للحوار حول شؤون المنطقة ولكن الرد لم يكن جيدا. إن من الضروري وقف التصعيد في المنطقة ومن أجل وقف التصعيد هناك طرق عديدة لكن السعودية لن تريد ذلك”.

الإتفاق النووي شغل مساحة من تصريحات ظريف على هامش اجتماع ميونخ حيث أكد أن عودة بلاده عن اجراءات خفض التزاماتها ببنود الاتفاق النووي مرتبطة باجراءات الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن الأوربيين اذا ما نفذوا التزاماتهم الواردة في الاتفاق النووي، وقاموا بتأمين المصالح الاقتصادية الإيرانية فان طهران ستعود عن اجراءات خفض الالتزامات.

كما شدد وزير الخارجية الايراني في مقابلة اجرتها معه شبكة “ان بي سي نيوز” الاخبارية على أن اميركا مضت بغطرستها في مسار جعل المنطقة قريبة جدا من حافة الهاوية، معتبرا ترامب بانه هو المسبب الرئيس للتوتر القائم بين طهران وواشنطن