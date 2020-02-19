الرئيس الإيراني : مخطىء من يتصور أنه لا يمكن إحباط الحظر الأمريكي

الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى دهشة العالم برمته لمشاركة ابناء الشعب الايراني في مراسم الشهيد سليماني مضيفا ان الشهيد سليماني كان رمزا للمقاومة والاستقرار واستتباب الامن في ايران والمنطقة وان التاريخ الايراني سيخلد هذه المراسم في ذاكرته .

وتابع الرئيس روحاني في تصريحات له اليوم الاربعاء قائلا ان المشاركة الجماهيرية بمراسم تشييع الشهيد سليماني اثبتت ان نظرة الولايات المتحدة والغرب للشعب الايراني خاطئة مشددا بالقول : من اجل ازدهار الانتاج وابطال مفعول الحظر الاميركي يجب أن يكون هناك تنسيق تام بين كافة المؤسسات .

وشدد على ان الاولوية في الوقت الراهن هي لاحباط اجراءات الحظر الاميركية الارهابية واضاف : ليس من الصحيح ان يقول البعض بان اجراءات الحظر الاميركية لا تأثير لها على ايران ، وفي نفس الوقت مخطىء من يقول لا يمكن احباط الحظر الاميركي .