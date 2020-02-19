هل ستضرب إدلب التحالف التركي الروسي الناشئ؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441

إخترنا لكم

العمید "أمين حطيط" للوقت: تركيا عاجزة عن تنفيذ تهديدها ضد الجيش السوري

العمید "أمين حطيط" للوقت: تركيا عاجزة عن تنفيذ تهديدها ضد الجيش السوري الوقت- أكد الكاتب والخبير في الشؤون العسكرية الاستراتيجية "امين حطيط"، أن تركيا عاجزة عن تنفيذ تهديدها ضد الجيش السوري، منوها الى ان أنقرة تحاول ان تنتزع شيئاً يحفظ لها ماء الوجه.

مؤتمر ميونيخ الأمني: من خطة "هرمز" للسلام إلى حرب القوى الوقت- إن ما يمكن استخلاصه من التصريحات التي اطلقتها عدد من الدول العظمى في مؤتمر ميونيخ الأمني، ​​هو الاعتراف بأن العالم على وشك الانقسام إلى عالم متعدد الاقطاب وأن جميع القوى العالمية تحاول إعداد نفسها للدخول في نظام جديد وتأمين نفسها ضد التحديات الاقتصادية والامنية.

لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟ الوقت- خمس سنوات على حرب اليمن؛ الحرب التي شنتها السعودية على جارتها اليمن لم تؤتي ثمارها وفقا للتطلعات السعودية، اذ كانت تريد الرياض أن تصنع يمناً جديدا وفقا لرؤيتها الخاصة دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما يريده اليمنيون وما يبحثون عنه...

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب الوقت- كتب السناتور الامريكي "تشاك شومر" زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "مع صدور قرار أمريكي يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية للدخول في حرب مع إيران والتي اقترحه السناتور تيم كين، فلقد حذر غالبية أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن الرئيس ترامب لن يكون بمقدوره شن حرب دون موافقة صريحة من الكونغرس".

الخيارات المحتملة امام أردوغان في ادلب الوقت - في الأيام والأسابيع الأخيرة ، تصدّرت قضية إدلب والاشتباكات التي وقعت في المنطقة على رأس أهم القضايا في الأخبار السياسية التركية وحلت محل قضايا مهمة مثل ليبيا والشرق الأوسط.

أخبار

رئيس البرلمان الإيراني: إيران لم تدخل خلسة إلى العراق وسوریا

رئيس البرلمان الإيراني: إيران لم تدخل خلسة إلى العراق وسوریا

الوقت-أعلن رئيس البرلمان الإيراني، أن إيران دخلت إلى العراق وسوريا بطلب رسمي من حكومتي هذين البلدين ولم تدخل خلسة إلى أي مكان.

اشتباكات بين قوات سعودية ومواطنين في المهرة اليمنية الوقت-اندلعت اشتباكات، يوم أمس الاثنين، بين قوات سعودية ومسلحين قبليين، بالقرب من منفذ

نتنياهو يكشف المستور: 3 دول عربية لا نرتبط بعلاقات معها! الوقت-عبّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قدرته على بناء علاقات مع الدول العربية والإسلامية

البحرين: الحكم بالسجن 3 سنوات على مواطن أحرق العلم الإسرائيلي! الوقت-في سابقة لم يعرف لها العالم العربي مثيل، قضت محكمة بحرينية بسجن مواطن 3 سنوات، ﻹحراقه العَلم الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي سيبدأ مهمّة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الوقت-أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع لهم في بروكسل يوم أمس الإثنين أنّ الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

علاوي سيقدم 19 حقيبة ويُتوقع بقاء ثلاث حقائب مؤجلة الوقت-قال مصادر عراقية، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيجتمع بعددٍ من القيادات السياسية اليوم من أجل وضع

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: إيران مستعدة لمساعدة لبنان الوقت-استقبل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ظهر يوم أمس في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى الإيراني

لافروف بعد لقائه بومبيو: هناك تقدم بنّاء في موقف واشنطن حيال الاستقرار الاستراتيجي الوقت-أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ناقش مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، مسألة الحدّ من التسلح، مشيراً إلى التقدم البنّاء

"يديعوت أحرونوت": رحلة المدوّن الإسرائيلي في السعودية الوقت-نشرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية صباح اليوم تقريراً تناولت فيه زيارة أحد المدونين الإسرائيليين أليكس لابشين،

بيان للجيش السوري حول عملياته بريفي ادلب وحلب الوقت- قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، "أنه وبخطوات مدروسة محكمة وعمليات نوعية مركزة تابع رجال الجيش السوري تقدمهم مصممين على اقتلاع الإرهاب التكفيري من جذوره والقضاء على القتلة الذين أرادوا مصادرة إرادة أهلنا في المنطقة واتخاذهم رهائن ودروعا بشرية".

اللواء حسين سلامي: الرّد العسكري على اغتيال الفريق قاسم سليماني كان استراتيجياً ومحدوداً لكنه أظهر قوتنا وقدرتنا الوقت- قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، إن "الأمريكيين اعتادوا أن يواجهوا أيّ دولة من دون ردة فعل وهذا الأمر جعلهم يخطئون في حساباتهم مع إيران".

دفاعات الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في حمص الوقت- أسقط الجيش السوري، اليوم الاثنين؛ طائرة مسيرة في أجواء محافظة حمص.

الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة الوقت- وسّعت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بريف حلب الغربي وحررت قرى بسرطون وحور وعنجارة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وزير النقل السوري يعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي الوقت- أعلن وزير النقل السوري علي حمود، الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، مشيرا إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.

روحاني: وضعنا أسس الديمقراطية والانتخابات في المنطقة الوقت - اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت أسس الديمقراطية والبرلمان والانتخابات في المنطقة .

الأمن النيابية العراقية : أمريكا أسهمت بادخال أكثر من ألف إرهابي من سوريا إلى العراق الوقت - كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية النائب كريم عليوي، الاحد، عن ان امريكا قامت بادخال اكثر من الف ارهابي من سوريا الى العراق.

معلناً تحرير عشرات القرى في ريف حلب..الجيش السوري: لا بقاء للإرهاب وإن ارتفعت أصوات داعميه الوقت - أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية عن تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي.

لاريجاني: التعاون مع سوريا تحالف استراتيجي وليس عملية تكتيكية الوقت - اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، ان تعاون ايران مع سوريا هو تحالف استراتيجي وليس عملية تكتيكية.

نائبة أميركية تنتقد شيطنة "إيباك" لها لدفاعها عن الأطفال الفلسطينيين الوقت-نشرت النائبة الأميركية عن ولاية مينيسوتا، بيتي ماكولوم، يوم أمس السبت، ب

تشكيل لجنة أميركية إسرائيلية لتحديد المناطق التي ستضم للسيادة الإسرائيلية الوقت-أكد مسؤول أميركي رفيع لوسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اختيار أعضاء اللجنة الأميركية – الإسرائيلية التي ستناقش

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

التغييرات الجيوسياسية في المنطقة بعد استشهاد "الفريق سليماني"

مؤتمر ميونيخ الأمني: من خطة "هرمز" للسلام إلى حرب القوى

هل ستضرب إدلب التحالف التركي الروسي الناشئ؟

رئيس البرلمان الإيراني: إيران لم تدخل خلسة إلى العراق وسوریا

عادل الجبير: صفقة القرن إيجابية!

لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟

نائبة أميركية تنتقد شيطنة "إيباك" لها لدفاعها عن الأطفال الفلسطينيين

مصدر عسكري روسي يتهم تركيا بنقل جزء من معداتها العسكرية إلى مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة"

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب

حلّ القبعات الزرقاء بأمر من مقتدى الصدر... الأهداف والآثار

واشنطن تمدّد الترخيص المؤقت لمجموعة "هواوي" 45 يوماً إضافياً

أزمة في الحكومة الاتحادية الألمانية.. هل تنجو ميركل من فخ اليمين؟

العميد أمير حاتمي: لدينا صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية

العمید "أمين حطيط" للوقت: تركيا عاجزة عن تنفيذ تهديدها ضد الجيش السوري

السراج: أعلنا الالتزام بقرارات مجلس الأمن وبرلين حول وقف إطلاق النار في ليبيا

انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب

نتنياهو يكشف المستور: 3 دول عربية لا نرتبط بعلاقات معها!

بيان للجيش السوري حول عملياته بريفي ادلب وحلب

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً

"بروكينجز" و"تايمز إسرائيل" يتحدّثان عن خوف أمريكا والکيان الإسرائيلي من تداعيات الحرب مع إيران

طالبان واستهداف المقاتلات العسكرية.. لماذا لم تعد السماء الأفغانية آمنة للطائرات الأمريكية؟ + صور

المدافعون عن حقوق الإنسان نائمون.. طفل فلسطيني في الثامنة من عمره يفقد حياته في القمامة + صورة

الجيش السوري يتقدم غرب حلب ويفصله كيلومتر عن معرة النعمان بريف إدلب

تحطّم طائرة تابعة للجيش الامريكي في أفغانستان

صحيفة ألمانية: ترامب ونتنياهو يهدفان من وراء "صفقة القرن" للبقاء في منصبيهما

العد التنازلي لإنهاء الوجود العسكري التركي في العراق

نظرة تحليلية على الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول القضية الفلسطينية

نتنياهو تمهيداً لزيارة واشنطن: خطة سلام ترامب ستكون تاريخية وهي فرصة لن تتكرر

يحتجز أبناءه لأكثر من 12 عاما في منزل معزول

"الغارديان": التقارير عن اختراق هاتف بيزوس تدمّر أسطورة "السعودية الجديدة"

بناء على "التظاهرة المليونية" في العراق.. "كتائب حزب الله" و"سائرون" يقدمون خارطة طريق للبلاد

هوامش ونتائج الخطاب السنوي لترامب.. الحرب الباردة في قلب أمريكا

تكليف محمد توفيق علاوي تأليف الحكومة العراقية والصدر يعلن دعمه له

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

هل ستضرب إدلب التحالف التركي الروسي الناشئ؟

الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
هل ستضرب إدلب التحالف التركي الروسي الناشئ؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - بعد انسحاب جزء كبير من القوات الأمريكية من سوريا تغيرت المعادلات الميدانية بسرعة. حيث أدى قيام تركيا بعملية نبع السلام إلى مزيد من التنسيق بين القوات الكردية وبين الجيش السوري في بعض مناطق شمال شرق سوريا. ومن جهة أخرى، يسعى الجيش السوري بدعم روسي منذ ديسمبر إلى استعادة إدلب وتطهيرها من الإرهابيين مثل جبهة النصرة. وخلال الأيام الأخيرة ، ازدادت المواجهات العسكرية في إدلب وتبعها حرب كلامية بين تركيا وروسيا.

الوضع الميداني

بعد ابرام اتفاق سوتشي في عام 2018 مع موسكو أقامت تركيا نقاط مراقبة في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا. ويقول مسؤولو أنقرة إن الجيش السوري يحاصر حوالي أربعة من نقاط المراقبة التابعة لها. وذكرت صحيفة "القدس العربي" في أحدث تقرير لها أن عدد نقاط المراقبة التركية المحاصرة يتراوح بين 5 و 7 نقاط. ووفقاً لتقرير القدس العربي، حاصرت القوات الحكومية السورية نقطتي مراقبة في تل العيس والراشدين شرق طريق حلب - دمشق الدولي (M5). لكن أحد أهم التطورات الميدانية في سوريا هو السيطرة على الطريق الدولي بين حلب ودمشق (M5)، والذي حاصره الجيش السوري منذ يوم الجمعة. حاولت روسيا إقناع تركيا بفتح هذا الطريق السريع بالكامل ، ولكن بعد رفض تركيا ، نشبت معركة جديدة أدت إلى سقوط معرة النعمان بيد القوات الحكومية.

تتمركز القوات الحكومية على بعد 3 كيلومترات من مدينة أتارب إحدى القواعد الإرهابية الرئيسية في شمال البلاد. ومع ذلك، ذكرت صحيفة رأي اليوم في تقريرها قبل يومين: "لقد استقدمت تركيا أكثر من 70 دبابة وحوالي 200 مركبة مدرعة و80 مدفعية وزودت جبهة النصرة الإرهابية بجزء من تلك المعدات ". ان أحد أخطر الاجراءات التركية هو تسليم الإرهابيين أسلحة مضادة للطائرات التي تستخدمها السفن التركية. وبحسب مصادر عسكرية روسية وقع بيد الإرهابيين أنظمة دفاع جوي أمريكية تستخدم في السفن التركية. كما تستخدم القوات المسلحة في منطقة خفض التوتر أسلحة مضادة للطائرات محمولة على الكتف. كما يعزز الجيش التركي نقاط التفتيش التابعة له في منطقة ادلب بقوات كوماندوز خاصة.

ولكن مع تصاعد التوترات في اطراف إدلب ، زادت الحرب الكلامية بين روسيا وتركيا. حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بهجمات إدلب، "إن القوات الحكومية السورية والروسية تستهدف المدنيين بشكل متعمد وليس الإرهابيين". هدفهم هو احتلال هذه المنطقة لإجبار السكان هناك للتحرك نحو حدودنا ". وقد تم رفض هذه الاتهامات من قبل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تركيا لم تفصل مقاتلي المعارضة عن الإرهابيين.

امتد نطاق الحرب الكلامية إلى الشأن الليبي أيضاً؛ حيث قال أردوغان للصحفيين بعد عودته من باكستان: "لدى تركيا طاقم تدريب واستشاري في طرابلس، لكن الجانب الآخر ، الذي يقف إلى جانب الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، لديه 2500 مرتزقاً روسياً (فاغنر) في هذا البلد". واكد أردوغان أن روسيا تقاتل على أعلى مستوى في ليبيا، قائلاً: "هناك 10 الاف مقاتل من عدة دول يقاتلون إلى جانب حفتر، بمن فيهم 5000 سوداني وعناصر من التشاد و 10 الاف جندي من دول أخرى". ورداً على تصريحات أردوغان قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على هامش مؤتمر ميونيخ،" ان مثل هذا الادعاء لا تطابق مع الوضع الحقيقي في ليبيا. أنا لا أعرف من أين أتى رئيس تركيا بهذه المسألة وعلى أي أساس قال ذلك؟ ".

موقف الغرب

مع تصاعد التوترات في إدلب وتغير المعادلات الميدانية ، تحاول الولايات المتحدة الامريكية التي تسعى دائمًا للاستفادة من هذا الوضع، تطمين أردوغان بالاستمرار في الحفاظ على مصالحه في غياب قواتها في المناطق المتوترة. وقبل يومين اعرب ترامب عن قلقه في مكالمة هاتفية مع أردوغان ازاء "العنف في إدلب" وحث روسيا على عدم دعم "وحشية" حكومة بشار الأسد. ووفق البيت الأبيض قال ترامب في ادعاء غريب أنه "يريد أن يرى نهاية الدعم الروسي" للرئيس السوري بشار الأسد. لكن السياسة الحقيقية لترامب هي رفع معنويات أردوغان دون تقديم ضمانات لكي يبقي تركيا في التوتر السوري دون ان يدفع البيت الأبيض اي ثمن ، كما شكر ترامب أردوغان على جهوده لتفادي وقوع كوارث إنسانية.

بالتزامن مع تلك التطورات عقد اجتماع بين وزير دفاع تركيا وحلف شمال الأطلسي في مؤتمر ميونيخ. حيث دان قبل بدء هذا الاجتماع  هجوم القوات السورية والروسية على ادلب ودعا الى الوقف الفوري لهذه الهجمات ووصف تطورات إدلب بأنها مقلقة للغاية وقال: "إن تركيز الهجمات على المدنيين تسبب في تشريد مئات الآلاف". كما قدمت ألمانيا مساعدات مالية لتركيا لدعم النازحين في إدلب.

المحادثات السياسية

على الرغم من أن تركيا هددت بتوسيع الهجمات العسكرية على مواقع القوات السورية ، إلا أنه بالتزامن أجريت مشاورات منذ الأسبوع الماضي بين روسيا وتركيا حول الوضع في إدلب. بداية تم تقديم مقترح التفاوض بشأن الوضع في إدلب من قبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو. في الجولة الأولى من المحادثات ، وبعد ثلاث ساعات من المحادثات بين المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين والاستخباراتيين الروس والأتراك في أنقرة حول الإجراءات اللازمة لتخفيف سوء الاوضاع في منطقة إدلب السورية ، أجل الجانبان استمرار المحادثات إلى الأسبوع التالي. كان تركيز هذه المحادثات على الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان ارساء السلام على "الجبهات" ودفع عملية التسوية السياسية في منطقة خفض التوترات في ادلب. بالطبع قام أردوغان أيضاً بزيارة استفزازية إلى أوكرانيا للضغط على روسيا ، مما أثار ردة فعل حادة من قبل موسكو.

ولكن إلى جانب الحرب الكلامية بين الجانبين تجري مفاوضات مكثفة لمنع الجانبين من المواجهة غير المقصودة.  واعلنت وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على هامش مؤتمر ميونيخ يوم الأحد 16 فبراير. واستمراراً للمشاورات السياسية ، زار وفد سياسي تركي برئاسة مولود جاويش اوغلو موسكو يوم الاثنين 17 فبراير وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي.

على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا ان تشاويش أوغلو قال في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا الروسية إنه لم يتم القيام بتقدم كثير في هذا المجال، وما زلنا نتعاون بشكل فعال مع الجانب الروسي في هذه القضية. وأكد أن الجانب التركي سيعلن عن موقفه النهائي، بعد المباحثات التي سيجريها وفد تركي مع الجانب الروسي في موسكو. وأضاف، يجب علينا ألا نسمح للأزمة السورية، أن تؤثر على التعاون البناء بين تركيا وروسيا وتؤثر سلباً على علاقات البلدين. تحاول تركيا الحفاظ على نقاطها المراقبة لكن روسيا ترى ان الحفاظ على نقاط المراقبة المحاصرة بالقوات الروسية والسورية في المناطق المحتلة لا اهمية له ويجب على تركيا التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية مثل جبهة النصرة".

تسعى روسيا لتحقيق مصالحها الاستراتيجية إلى إبعاد أنقرة عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو من خلال تسليم تركيا أنظمة S400 ومقاتلات سوخي 35 الاستراتيجية وبناء محطة للطاقة النووية في تركيا. هذا التعامل الثنائي بين تركيا وروسيا يعود بالنفع على أنقرة أيضًا لأنه لا يوجد تطابق تام بين مصالح تركيا والغرب في الشرق الأوسط وسوريا، والتقارب من روسيا يمنح تركيا المزيد من الاستقلال عن الغرب. لكن من جهة، ليست تركيا في وضع يسمح لها بمواجهة عسكرية كاملة مع القوات الروسية والسورية في سوريا لأنها لا تحظى بالدعم الكامل من الغرب ، ومن جهة أخرى، فإن هكذا اجراء سيلحق أضرارا بمصالح تركيا لا يمكن تعويضها في ظل الوضع الحالي في المنطقة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء