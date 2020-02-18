اشتباكات بين قوات سعودية ومواطنين في المهرة اليمنية

الوقت-اندلعت اشتباكات، يوم أمس الاثنين، بين قوات سعودية ومسلحين قبليين، بالقرب من منفذ حدودي مع سلطنة عمان.

وقالت وسائل إعلام محلية يمنية إن اشتباكات وقعت بين رجال القبائل وقوات سعودية بعد اعتداء الأخيرة على مواطنين في مديرية شحن الحدودية مع السلطنة.

كما ذكرت قناة "الجزيرة" أن تبادل إطلاق النار وقع بعدما حاولت قوة سعودية اقتحام معبر شحن بمحافظة المهرة اليمنية.

وأشارت، نقلاً عن مواطنين، إلى أن القوات السعودية بادرت بإطلاق النار على المحتجين، وأن مسلحين قبليين ردوا بإطلاق النار بشكل مباشر على تلك القوة.

وكان مسؤول في اعتصام المهرة قال، مطلع الأسبوع الجاري، إن السعودية حركت عشرات الآليات العسكرية من الغيضة إلى مديرية شحن بعد تظاهر العشرات ضد الوجود السعودي والانتهاكات في المنفذ الحيوي.

وقال أحمد بلحاف، مسؤول التواصل الخارجي في اعتصام المهرة: إن "القوات السعودية ومليشياتها بمحافظة المهرة تتحرك من الغيضة صوب مديرية شحن"، مضيفاً أن القوة العسكرية "يرافقها طيران الأباتشي رداً على موقف المواطنين والقبائل الرافضين للعبث السعودي بالمنفذ وحركته التجارية".

وهذه ثاني مرة منذ دخول السعودية إلى المهرة عام 2016، تقع اشتباكات مع قبليين، حيث اندلعت اشتباكات ما بين منطقتي حات وشَحَن في محافظة المهرة شرق البلاد.