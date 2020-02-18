البحرين: الحكم بالسجن 3 سنوات على مواطن أحرق العلم الإسرائيلي!

الوقت-في سابقة لم يعرف لها العالم العربي مثيل، قضت محكمة بحرينية بسجن مواطن 3 سنوات، ﻹحراقه العَلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "البلاد" البحرينية أن "محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى رفضت طعناً تقدّم به مدانٌ بالتجمهر والشغب، مدَّعياً أنه تجمهر نصرةً للقضية الفلسطينية"، وقضت عليه "بإدانته ومجهولين بحرق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت سجنه لمدة 3 سنوات، على ما أسند إليه من اتهامات".

كما جاء في تفاصيل الحكم أن المدانين "كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور".

وأثار الحكم استهجان مغردين، أشاروا إلى أن العقوبة التي أصدرها القضاء البحريني هي العقوبة ذاتها المقررة في قانون العقوبات لدولة الاحتلال.

يشار إلى أن البحرين تسعى بخطوات حثيثة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ومرَّرت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل نحو سنتين، حسبما كشفت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، العام الماضي.

وكان وزير خارجية البحرين السابق خالد بن أحمد آل خليفة، قد قال في حزيران/ يونيو الماضي إن "إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة"، مؤكداً أن بلاده ودولاً عربية أخرى تريد التطبيع معها.