علاوي سيقدم 19 حقيبة ويُتوقع بقاء ثلاث حقائب مؤجلة

الوقت-قال مصادر عراقية، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيجتمع بعددٍ من القيادات السياسية اليوم من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الحكومية، وأضافت هذه المصادر أنه سيقدم 19 حقيبة ويُتوقع بقاء ثلاث حقائب مؤجلة الى وقت آخر.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، أعلن السبت الماضي، أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهداً بأن تكون "مستقلة" ومن دون تدخّل الأطراف السياسية.

وأمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علماً أن مجلس النواب لم يعلن عن جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل. وتتحدث مصادر سياسة عن صعوبة نيل حكومة علاوي الثقة في برلمان تعصف به الانقسامات.