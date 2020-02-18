رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: إيران مستعدة لمساعدة لبنان

الوقت-استقبل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ظهر يوم أمس في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الذي نقل اليه رسالة من نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني، تناولت العلاقات اللبنانية - الإيرانية وسبل تطويرها.

وأعرب روحاني في الرسالة عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية، الأمر الذي أعاد لاريجاني تأكيده، متمنياً التوفيق والنجاح للحكومة الجديدة.

وعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع لاريجاني العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإيرانية، وقال بري أثناء اللقاء إن "في الوحدة قوة، ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الاحتكام إلى منطق الوحدة والتلاقي والحوار".

كما والتقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، رئيس مجلس الشورى الإيراني في السراي الحكومي وبحث معه كيفية تطوير العلاقات الإيرانية اللبنانية الاقتصادية وتقديم المساعدات في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية وخاصة في ملف الكهرباء.

من جهة أخرى، التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لاريجاني، حيث استعرض الطرفان المخاطر المترتبة على "صفقه القرن".

واختتم لاريجاني زياراته بلقاء أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، حيث بحثا التطورات الحالية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الشورى خلال مؤتمر صحفي في السفارة الإيرانية إن "المفاوضات التي أجريناها اليوم مع المسؤولين اللبنانيين شملت كل سبل التعاون في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية"، مضيفاً أن بلاده مستعدة لدعم لبنان في كافة المجالات "فلبنان يعاني حالياً من مشكلة في القطاع الكهربائي وبإمكانه الإستفادة من تقديمات إيران لحل المشكلة، وكذلك الأمر في مجال الأدوية".

وكان لاريجاني الآتي من دمشق، قد أعلن أن بلاده تسعى دوماً إلى أن ترى لبنان بلداً حراً سيداً مستقلاً، مشدداً على دور لبنان المؤثر في المنطقة، وعلى علاقة الصداقة والمودة التي تجمع البلدين.