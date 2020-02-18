لافروف بعد لقائه بومبيو: هناك تقدم بنّاء في موقف واشنطن حيال الاستقرار الاستراتيجي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 23 جمادي الثاني 1441

إخترنا لكم

لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟

لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟ الوقت- خمس سنوات على حرب اليمن؛ الحرب التي شنتها السعودية على جارتها اليمن لم تؤتي ثمارها وفقا للتطلعات السعودية، اذ كانت تريد الرياض أن تصنع يمناً جديدا وفقا لرؤيتها الخاصة دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما يريده اليمنيون وما يبحثون عنه...

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب الوقت- كتب السناتور الامريكي "تشاك شومر" زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "مع صدور قرار أمريكي يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية للدخول في حرب مع إيران والتي اقترحه السناتور تيم كين، فلقد حذر غالبية أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن الرئيس ترامب لن يكون بمقدوره شن حرب دون موافقة صريحة من الكونغرس".

الخيارات المحتملة امام أردوغان في ادلب الوقت - في الأيام والأسابيع الأخيرة ، تصدّرت قضية إدلب والاشتباكات التي وقعت في المنطقة على رأس أهم القضايا في الأخبار السياسية التركية وحلت محل قضايا مهمة مثل ليبيا والشرق الأوسط.

وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟ الوقت- لم يعد خبر التمهيد للتطبيع العلني بين السعودية واسرئيل مستغربا لأحد، اذ بات الجميع يعلم طبيعة العلاقة بين الطرفين، والتي بدأ التمهيد لها منذ مدة ليست قصيرة، لكن هذه العلاقة تبلورت اكثر في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وما ان وصل ...

جولة جديدة من الاعتقالات تطول أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية.. لماذا تسعى الرياض إلى إسكات الصوت الفلسطيني؟ الوقت- بدأت السلطات السعودية خلال الايام القليلة الماضية بجولة جديدة لإعتقال العديد من أبناء الجالية الفلسطينية القاطنين في عدد من المدن والمحافظات السعودية وذلك بسبب دعمهم لجبهة المقاومة في المنطقة وهذا الامر يدل بأن الرياض تقوم بالعديد من الترتيبات الامنية الإقليمية لاحتضان صفقة القرن المشؤومة.

أخبار

اشتباكات بين قوات سعودية ومواطنين في المهرة اليمنية

اشتباكات بين قوات سعودية ومواطنين في المهرة اليمنية

الوقت-اندلعت اشتباكات، يوم أمس الاثنين، بين قوات سعودية ومسلحين قبليين، بالقرب من منفذ

نتنياهو يكشف المستور: 3 دول عربية لا نرتبط بعلاقات معها! الوقت-عبّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قدرته على بناء علاقات مع الدول العربية والإسلامية

البحرين: الحكم بالسجن 3 سنوات على مواطن أحرق العلم الإسرائيلي! الوقت-في سابقة لم يعرف لها العالم العربي مثيل، قضت محكمة بحرينية بسجن مواطن 3 سنوات، ﻹحراقه العَلم الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي سيبدأ مهمّة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الوقت-أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع لهم في بروكسل يوم أمس الإثنين أنّ الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

علاوي سيقدم 19 حقيبة ويُتوقع بقاء ثلاث حقائب مؤجلة الوقت-قال مصادر عراقية، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيجتمع بعددٍ من القيادات السياسية اليوم من أجل وضع

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: إيران مستعدة لمساعدة لبنان الوقت-استقبل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ظهر يوم أمس في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى الإيراني

لافروف بعد لقائه بومبيو: هناك تقدم بنّاء في موقف واشنطن حيال الاستقرار الاستراتيجي الوقت-أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ناقش مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، مسألة الحدّ من التسلح، مشيراً إلى التقدم البنّاء

"يديعوت أحرونوت": رحلة المدوّن الإسرائيلي في السعودية الوقت-نشرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية صباح اليوم تقريراً تناولت فيه زيارة أحد المدونين الإسرائيليين أليكس لابشين،

بيان للجيش السوري حول عملياته بريفي ادلب وحلب الوقت- قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، "أنه وبخطوات مدروسة محكمة وعمليات نوعية مركزة تابع رجال الجيش السوري تقدمهم مصممين على اقتلاع الإرهاب التكفيري من جذوره والقضاء على القتلة الذين أرادوا مصادرة إرادة أهلنا في المنطقة واتخاذهم رهائن ودروعا بشرية".

اللواء حسين سلامي: الرّد العسكري على اغتيال الفريق قاسم سليماني كان استراتيجياً ومحدوداً لكنه أظهر قوتنا وقدرتنا الوقت- قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، إن "الأمريكيين اعتادوا أن يواجهوا أيّ دولة من دون ردة فعل وهذا الأمر جعلهم يخطئون في حساباتهم مع إيران".

دفاعات الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في حمص الوقت- أسقط الجيش السوري، اليوم الاثنين؛ طائرة مسيرة في أجواء محافظة حمص.

الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة الوقت- وسّعت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بريف حلب الغربي وحررت قرى بسرطون وحور وعنجارة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وزير النقل السوري يعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي الوقت- أعلن وزير النقل السوري علي حمود، الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، مشيرا إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.

روحاني: وضعنا أسس الديمقراطية والانتخابات في المنطقة الوقت - اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت أسس الديمقراطية والبرلمان والانتخابات في المنطقة .

الأمن النيابية العراقية : أمريكا أسهمت بادخال أكثر من ألف إرهابي من سوريا إلى العراق الوقت - كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية النائب كريم عليوي، الاحد، عن ان امريكا قامت بادخال اكثر من الف ارهابي من سوريا الى العراق.

معلناً تحرير عشرات القرى في ريف حلب..الجيش السوري: لا بقاء للإرهاب وإن ارتفعت أصوات داعميه الوقت - أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية عن تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي.

لاريجاني: التعاون مع سوريا تحالف استراتيجي وليس عملية تكتيكية الوقت - اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، ان تعاون ايران مع سوريا هو تحالف استراتيجي وليس عملية تكتيكية.

نائبة أميركية تنتقد شيطنة "إيباك" لها لدفاعها عن الأطفال الفلسطينيين الوقت-نشرت النائبة الأميركية عن ولاية مينيسوتا، بيتي ماكولوم، يوم أمس السبت، ب

تشكيل لجنة أميركية إسرائيلية لتحديد المناطق التي ستضم للسيادة الإسرائيلية الوقت-أكد مسؤول أميركي رفيع لوسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اختيار أعضاء اللجنة الأميركية – الإسرائيلية التي ستناقش

مصدر عسكري روسي يتهم تركيا بنقل جزء من معداتها العسكرية إلى مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الوقت-أفاد مصدر عسكري ودبلوماسي روسي بأن أنقرة تنشط بقوة في نقل الأسلحة إلى إدلب. وكالة سبوتنيك

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة

الخيارات المحتملة امام أردوغان في ادلب

وزير النقل السوري يعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي

اشتباكات بين قوات سعودية ومواطنين في المهرة اليمنية

علاوي سيقدم 19 حقيبة ويُتوقع بقاء ثلاث حقائب مؤجلة

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: إيران مستعدة لمساعدة لبنان

لافروف بعد لقائه بومبيو: هناك تقدم بنّاء في موقف واشنطن حيال الاستقرار الاستراتيجي

"يديعوت أحرونوت": رحلة المدوّن الإسرائيلي في السعودية

اللواء حسين سلامي: الرّد العسكري على اغتيال الفريق قاسم سليماني كان استراتيجياً ومحدوداً لكنه أظهر قوتنا وقدرتنا

الاتحاد الأوروبي سيبدأ مهمّة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب

بيان للجيش السوري حول عملياته بريفي ادلب وحلب

نتنياهو يكشف المستور: 3 دول عربية لا نرتبط بعلاقات معها!

دفاعات الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في حمص

البحرين: الحكم بالسجن 3 سنوات على مواطن أحرق العلم الإسرائيلي!

أزمة القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني بعد طالباني

الجيش السوري يحرّر 3 قرى جديدة في ريف حلب

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة.. خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ

جولة جديدة من الاعتقالات تطول أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية.. لماذا تسعى الرياض إلى إسكات الصوت الفلسطيني؟

معظم عناصر الجيش الإماراتي أجانب.. هذه هي جنسيات الأجانب في جيوش دول الخليج الفارسي!

وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟

تبادل شتائم بين بلومبيرغ وترامب

إلى أين وصلت المصالحة القطرية السعودية.. وما هي آفاق الحلول؟

الخيارات المحتملة امام أردوغان في ادلب

عدد ضحايا فايروس كورونا إلى ارتفاع

هكذا كان أول تعليق سعودي رسمي على أنباء لقاء بين نتنياهو وابن سلمان

الرئيس الإيراني يشارك في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

البيان الختامي لمسيرات انتصار الثورة الاسلامية: صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب

حلّ القبعات الزرقاء بأمر من مقتدى الصدر... الأهداف والآثار

عادل الجبير: صفقة القرن إيجابية!

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟

من الإنكار إلى الاعتراف بمقتل العشرات وبأن الإيرانيين لا يخطئون.. هل وقع "ترامب" في مصيدة كذبه؟

الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا

المدافعون عن حقوق الإنسان نائمون.. طفل فلسطيني في الثامنة من عمره يفقد حياته في القمامة + صورة

الجيش السوري يتقدم غرب حلب ويفصله كيلومتر عن معرة النعمان بريف إدلب

قناة إسرائيلية: ولي عهد الإمارات كان سيلتقي نتنياهو في أثيوبيا

الإعلام الإسرائيلي عن خطة ترامب: غير قابلة للتنفيذ ودول الخليج تعتبرها بداية جيدة

زيارة بنيامين نتنياهو إلى إفريقيا.. الأهداف والدوافع

عقب الهزائم الخارجية من محور المقاومة.. انتقام سعودي من الشيعة في الداخل

الجيش السوري يصل إلى مشارف معرة النعمان بعد تحرير عدد من القرى

كوشنير يدعو الفلسطينيين إلى "التأييد أو الصمت"

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية

بسبب منعهم من السفر.. 15 إلى 25 مريضاً يمنياً يموتون يومياً

محكمة العدل العليا في فنزويلا تلغي مرسوم غوايدو حول إعادة هيكلة قناة "تيليسور"

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

لافروف بعد لقائه بومبيو: هناك تقدم بنّاء في موقف واشنطن حيال الاستقرار الاستراتيجي

الثلاثاء 23 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
لافروف بعد لقائه بومبيو: هناك تقدم بنّاء في موقف واشنطن حيال الاستقرار الاستراتيجي

لافروف بعد لقائه بومبيو: هناك تقدم بنّاء في موقف واشنطن حيال الاستقرار الاستراتيجي

الوقت-أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ناقش مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، مسألة الحدّ من التسلح، مشيراً إلى التقدم البنّاء

مواضيع ذات صلة

انطلاق أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة دولية واسعة

مؤتمر ميونخ 2018.. تحدّيات تواجه الأمن العالمي

رسالة مؤتمر ميونخ من طهران: لأن الأمن الإقليمي والدولي يحتاج للدور الإيراني

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ناقش مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، مسألة الحدّ من التسلح، مشيراً إلى التقدم البنّاء في موقف الولايات المتحدة حيال الاستقرار الاستراتيجي.

وقال لافروف بعد لقائه بومبيو على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني إن "الولايات المتحدة تعمل الآن على وضع شروط مسبقة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا والجزر في المحيط الهادئ".

وأضاف: "ناقشنا مسألة الحد من التسلح، وتمّ الاتفاق على مواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي على مستوى الخبراء".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في السياق إن "بومبيو خرج من اللقاء مع لافروف قائلاً بصوت سمعه كل من كان في الممر: Good luck".

وأضافت، أن المشاركين في المؤتمر الذين كانوا واقفين قرب قاعة الاجتماعات الروسية دهشوا، لأن الأميركيين "قلّما يتمنون الخير في الوقت الراهن"، على حدّ تعبيرها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت مطلع آب/ أغسطس رسمياً انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى منذ الحرب الباردة بمبادرة من الولايات المتحدة بوصفها الطرف الآخر في المعاهدة. وتنص المعاهدة على أن تقوم موسكو وواشنطن بالحدِّ من انتشار صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى.

واستندت واشنطن في قرار انسحابها من المعاهدة إلى "انتهاكات مزعومة من روسيا"، وردت موسكو بالمثل، حيث كان لديها شكاوى حول مدى التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة. في حين رأى الرئيس الروسي أن خروج واشنطن من معاهدة التسلح قد يؤدي إلى سباق يصعب كبحه.

واختتم مؤتمر ميونيخ الأمني الـ56 أعماله أمس الأحد، من دون الاتفاق على موضوع "غياب الغرب"، وهو الموضوع العام للمؤتمر هذا العام.

رئيس المؤتمر ولفغانغ إيشينجر، قال في كلمته الختامية، إن هناك اختلافات في وجهات النظر بين الشركاء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وعُقد مؤتمر ميونيخ الأمني لأول مرة في عام 1963، وكان هدفه الأصلي دعم الالتزامات والمساعدة في تنسيق سياسات الدفاع الغربية، ثم تطور منذ ذلك الحين ليشمل ممثلين من جميع أنحاء العالم، وأصبح بمثابة منصة للمناقشات حول قضايا الأمن بالعالم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مايك بومبيو سباق التسلح روسيا سيرغي لافروف الولايات المتحدة الأميركية الحد من التسلح

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء