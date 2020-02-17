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أخبار

بيان للجيش السوري حول عملياته بريفي ادلب وحلب

بيان للجيش السوري حول عملياته بريفي ادلب وحلب

الوقت- قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، "أنه وبخطوات مدروسة محكمة وعمليات نوعية مركزة تابع رجال الجيش السوري تقدمهم مصممين على اقتلاع الإرهاب التكفيري من جذوره والقضاء على القتلة الذين أرادوا مصادرة إرادة أهلنا في المنطقة واتخاذهم رهائن ودروعا بشرية".

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أخبار

الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة

الإثنين 22 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة
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الوقت- وسّعت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بريف حلب الغربي وحررت قرى بسرطون وحور وعنجارة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت سانا أن وحدات الجيش واصلت ملاحقة فلول الإرهابيين على محاور العمليات العسكرية بريف حلب الغربي والشمالي الغربي محققة مزيدا من التقدم بسيطرتها على قرى بسرطون وحور وعنجارة بريف حلب الغربي.

وبينت أن الوحدات المتقدمة نفذت رمايات مدفعية وصليات صاروخية على فلول الإرهابيين في عمق مناطق انتشارهم بالريف الغربي والشمالي الغربي محققة إصابات مباشرة في صفوفهم وتدمير تحصينات لهم.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم أن الجيش استعاد السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ويواصل تقدمه الميداني للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية.

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