روحاني: وضعنا أسس الديمقراطية والانتخابات في المنطقة

الوقت - اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت أسس الديمقراطية والبرلمان والانتخابات في المنطقة .

وقال الرئيس روحاني في كلمة له خلال مهرجان الخوارزمي الدولي الـ 33، ان كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي اليوم مسير التطور.

ونوه الرئيس روحاني الى ان الشعب الايراني يريد الاستقلال بكل معنى الكلمة، مضيفا، علينا ان نتجاوز مرحلة الضغوط وسنقوم بذلك.

ورعى الرئيس الإيراني صباح اليوم الاثنين حفل تكريم الفائزين بمهرجان "خوارزمي" الدولي في دورته الـ33 وقدم للفائزين الذين وصل عددهم إلى 15 شخصا جوائز مالية وشهادات تقدير.

واضاف، حينما ألتقي قادة العالم قلما لا يشيدون بصمود ومقاومة الشعب الايراني وحتى القادة الاوروبيون مندهشون كيف ان شعبا يحقق التقدم في الوقت الذي يتعرض لكل هذه الضغوط.

وأوضح الرئيس روحاني ان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينما يأتون في اطار عمليات التفتيش بعد خفض التزاماتنا النووية يندهشون من مسالة انه كيف تمكنا بهذه السرعة خلال عام واحد من انتاج عدة انواع من اجهزة الطرد المركزي الجديدة.

ونوه الرئيس روحاني الى ان الشعب الايراني ذو تاريخ طويل في النضال من اجل الديمقراطية، قائلا، وضعنا اسس الديمقراطية في الشرق الاوسط خلال النهضة الدستورية للشعب الايراني في الوقت الذي لم يكن هنالك برلمان في المنطقة، أسسنا برلماناً واجرينا انتخاب وقام الشعب بممارسة حقه في الانتخاب.