الأمن النيابية العراقية : أمريكا أسهمت بادخال أكثر من ألف إرهابي من سوريا إلى العراق

الوقت - كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية النائب كريم عليوي، الاحد، عن ان امريكا قامت بادخال اكثر من الف ارهابي من سوريا الى العراق.

وقال عليوي: ان امريكا تعتمد حاليا على اجندة كثيرة من اجل خلط الاوراق واثارة الاوضاع الداخلية من خلال اللجوء الى ورقة تنظيم داعش لضرب الاستقرار في المدن خاصة غرب البلاد.

واضاف عليوي، ان امريكا اسهمت في دخول اكثر من الف ارهابي من سوريا الى العراق عبر بعض الثغرات في الحدود الفاصلة من خلال الغطاء الجوي والمعلومات لافتا الى ان اغلب الارهابيين يدخلون مع عوائل لاخفاء هوياتهم خلال الاشهر الماضية.

واشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الى ان امريكا تقود حملة انقاذ داعش في سوريا بعد انحساره تاثيره ونقل قياداته ومسلحيه الى عمق الحدود العراقية وهذا امر بالغ الخطورة يستدعي التحقيق العاجل به من قبل الحكومة العراقية.