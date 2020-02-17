لاريجاني: التعاون مع سوريا تحالف استراتيجي وليس عملية تكتيكية

الوقت - اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، ان تعاون ايران مع سوريا هو تحالف استراتيجي وليس عملية تكتيكية.

وخلال لقاء رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، اعرب لاريجاني عن ثقته بتحسن الظروف في سوريا في المستقبل القريب مشيراً إلى تغيير الرأي العام العالمي والتعاطي الإيجابي تجاه سورية في ظل التطورات المهمة التي تشهدها سوريا.

وأشار لاريجاني الى أن ايران لديها رؤية واضحة لما يجري في المنطقة وهي تنظر إلى التعاون مع سورية على أنه تحالف استراتيجي وليس عملية تكتيكية مجدداً التأكيد على استمرار بلاده بدعم سورية في كل المجالات وفي مرحلة إعادة البناء والإعمار ورفع مستوى التبادل والعلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف، ان ايران لا تنسى الدعم الذي قدمته سورية قيادة وحكومة وشعباً للشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران مؤكداً أن سورية تمثل إحدى الدول المهمة في محور المقاومة.

وتابع، عند مقارنة مواقف بعض الدول العربية تجاه "صفقة القرن" الخبيثة مع موقف سورية من الكيان الصهيوني، يرى الجميع سمو الأهداف والغايات التي تسعى سورية لتحقيقها.