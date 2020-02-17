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  الإثنين 22 جمادي الثاني 1441

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مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيم على الكونغرس بسبب تعطش قادة البيت الابيض للحروب

الإثنين 22 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيم على الكونغرس بسبب تعطش قادة البيت الابيض للحروب

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هل يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب؟

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الوقت- ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق مؤخراً على فرض قيود على الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ولقد تم اقتراح هذا الخطة من قبل السناتور الديمقراطي "تيم كين" ممثل ولاية فرجينيا في الكونغرس الامريكي ويأتي هذا القرار في أعقاب قيام أيادي الخيانة الامريكية باغتيال الشهيد اللواء "قاسم سليماني" والشهيد "ابو مهدي المهندس" وعددا من رموز المقاومة بالقرب من مطار بغداد الدولي قبل نحو شهراً من الزمان ولهذا فلقد قام الكونغرس الامريكي مؤخرا بصياغة مفردات هذا القرار للحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي الذي يسعى جاهداً لشن حرب عبثية ضد إيران وهنا تجدر الاشارة إلى أنه تمت الموافقة على هذه الخطة وهذا القرار في مجلس النواب الأمريكي. ومع ذلك، وعلى الرغم من معارضة البيت الأبيض لهذا القرار، إلا أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب الامريكي صوتت لصالح هذا القرار.

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه صفعة لـ"ترامب"

دعا الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" مجلس الشيوخ وخاصتاً الجمهوريين لعدم تأييد مشروع هذا القرار الذي يحد من صلاحياته العسكرية والذي صاغ مفرداته الديمقراطيين ولكن اغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي صوتوا في نهاية المطاف لصالح هذا القرار وذلك لأنهم يعلمون جيدا بأن "ترامب" متهور وقد يدخل في حروب عبثية جيدة في منطقة الشرق الاوسط. الجدير بالذكر أنه قبل يوم واحد من التصويت، كتب "ترامب" على حسابه بموقع تويتر: "إن من مصلحة أمن بلادنا ألا يقر مجلس الشيوخ قانون الحد من صلاحيات الحرب على إيران". وأضاف: "نحن في موقع قوة حاليا أمام إيران، وليس من مصلحتنا إظهار أي ضعف. لو كانت يداي مغلولتان لوجدت إيران الفرصة سانحة أمامها. وهذا يرسل إشارة سلبية. فالديمقراطيون لا يفعلون هذا إلا محاولة لإحراج الحزب الجمهوري". يذكر أنه تم تمرير هذا القرار بغالبية 55 صوتا مقابل 45 ورغم أن هذا القرار يطالب "ترامب" بالحصول على إذن واضح من الكونغرس قبل الانخراط في أي أعمال عدائية ضد إيران،  فهو يعطيه استثناء في حال وجود تهديد وشيك.

ما الذي ينص عليه هذا القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الامريكي؟

يطلب هذا القرار من الرئيس الامريكي "ترامب" سحب القوات الأمريكية من أي عمليات عدائية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونغرس الحرب أو أقر قانونا يتيح استعمال القوة. كما أن هذا القرار الجديد الذي وافق عليه الكونجرس بعد اكتمال النصاب القانوني والأصوات الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي لتمريره، يحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب"، أو  أي رئيس مقبل مع إيران.وبموجب هذا القرار ينبغي أن يحصل الرئيس على موافقة الكونجرس خلال 30 يومًا إذا أراد أن يستخدم القوة العسكرية ضد إيران، وإن لم ينل الموافقة أثناء هذه المدة، توقف مباشرة أي عملية عسكرية بإذن من السلطة التشريعية، ما يعد حدًّا من صلاحيات "ترامب". وكانت رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي "نانسي بيلوسي" قالت إن مشروع هذا القرار يؤكد مسؤوليات الكونجرس الإشرافية الراسخة بشأن الأعمال العسكرية التي تقوم بها إدارة "ترامب" فيما يتعلق بإيران ولقد حظي مشروع القانون بموافقة 224 نائبا مقابل رفض 194.

وفي هذا السياق، كتب السناتور الامريكي "تشاك شومر" زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "مع صدور قرار أمريكي يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية للدخول في حرب مع إيران والتي اقترحه السناتور تيم كين، فلقد حذر غالبية أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن الرئيس ترامب لن يكون بمقدوره شن حرب دون موافقة صريحة من الكونغرس". وفي الوقت نفسه، أوضح أن الديمقراطيين في الكونجرس يشعرون أن ترامب يقود الولايات المتحدة نحو حرب ومواجهة شاملة مع إيران، وهو ما يرفضه الأمريكيون، ومن ثم تم تمرير القرار بأغلبية الأصوات الديمقراطية بالإضافة إلى أصوات بعض الجمهوريين، ما يعد ضربة أيضا للرئيس الأمريكي.

هل يستعين "ترامب" بحق النقض "الفيتو"؟

من المتوقع أن يستخدم الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" حق النقض "الفيتو" ضد مشروع هذا القرار الذي سوف يحد من صلاحياته العسكرية والذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي مؤخرا وإذا استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع هذه القرار، فسيتم إحالته مرة أخرى إلى الكونغرس حتى يصوت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إبطال حق النقض الذي يستعين به "ترامب" كل ما وقع في ورطة.

الخلافات تتصاعد بين الجمهوريين الذين وقفوا ضد "ترامب"

بالطبع، لقد عارض عدد من الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الامريكي بشدة التصويت لصالح هذا القرار، لكن ثلاثة من الديمقراطيين في مجلس النواب وثمانية أعضاء من الجمهوريين صوتوا لصالح هذا للقرار وقالوا أن هذا القرار سوف يصب في صالح الحكومة والشعب الامريكي. وفي أعقاب الموافقة على هذا القرار في مجلس الشيوخ الامريكي، أصدر "مايكل مكول"، وهو جمهوري بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي، بيانًا وصف فيه إصدار هذا قرار الذي يحد من صلاحيات الرئيس الحربية والعسكرية في مجلس الشيوخ الامريكي، بأنه عمل خطير سوف يضع الاغلال في أيدي الرئيس "ترامب" وهذا الامر سوف يحد من قدرته على حماية الأمريكيين خارج حدود الولايات المتحدة. وأضاف "مكول": إن التقييد الخطير لسلطات وصلاحيات الرئيس العسكرية التي أقرها مجلس الشيوخ الامريكي يتناقض مع الحقائق الواقعية وعلى هذا الأساس سوف يخلق هذا القرار فقاعة كاذبة مفادها بأن الولايات المتحدة متورطة في عداء إيران".

تاريخ الحد من الصلاحيات العسكرية والحربية لـ"ترامب"

إن إصدار قرار يحد من الصلاحيات العسكرية والحربية للرئيس "ترامب" ومنعه من شن حرب عبثية ضد إيران، تعتبر التجربة الثانية التي يتذوق مرارتها هذا الرئيس المتهور وفي هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية بأن الكونغرس الأمريكي اعتمد في عام 2019 أيضًا قرارًا بشأن الصلاحيات العسكرية يهدف إلى الحد من الدعم العسكري التي تقدمه إدارة "ترامب" لتحالف العدوان السعودي الإماراتي الذي يشن حرب عبثية ضد اليمن ولكن الرئيس "ترامب" قام باستخدام حق الفيتو وقام بإلغاء ذلك القرار. ورداً على هذا القرار الجديد الذي وافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي، أعلن البيت الأبيض أيضًا أن الرئيس الأمريكي سوف يستخدم حق النقض ضد أي قرار من شأنه الحد من سلطته وصلاحياته العسكرية والحربية.

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