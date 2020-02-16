تشكيل لجنة أميركية إسرائيلية لتحديد المناطق التي ستضم للسيادة الإسرائيلية

الوقت-أكد مسؤول أميركي رفيع لوسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اختيار أعضاء اللجنة الأميركية – الإسرائيلية التي ستناقش فرض السيادة الإسرائيلية على عدد من مناطق في الضفة الغربية.

وجاء على لسان المسؤول الأميركي الرفيع، أن أعضاء هذه اللجنة سيكونون عن الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان، والمستشار الرفيع للسفير الأميركي آييل لاتستون، وكذلك المسؤول عن ملف الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأميركي سكوت ليث.

أما الجانب الإسرائيلي في اللجنة فسيكون ممثلاً من قبل كل من: السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون دريمر، الوزير ياريف ليفين ومدير عام يوان رئيس الوزراء الإسرائيلي رونين بيرتس.

وغرّد السفير الأميركي ديفيد فريدمان على "تويتر" بأنه يأمل بأن تنطلق أعمال اللجنة على الفور.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنه "سيعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن، شمال البحر الميت وعلى جميع المستوطنات في الضفة الغربية، وسنفعل ذلك بالتوافق مع الأميركيين، لأن ما نفعله ليس خطوة أحادية الجانب".