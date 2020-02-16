عشرات الشهداء في مجزرة للتحالف السعودي بعد إسقاط القوات اليمنية طائرة تابعة له

الوقت-ارتكب التحالف السعودي مجزرة مروعة يوم امس السبت كانت حصيلتها 32 شهيداً بينهم أطفال في محافظة الجوف اليمنية، وذلك بعد إسقاط القوات اليمنية طائرة تورنيدو تابعة له.

من جهته، المكتب السياسي لحركة أنصار الله أدان الجريمة التي ارتكبتها طائرات التحالف بحق المدنيين في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، كما حذّر من أن الحركة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم.

ووصف المكتب السياسي لحركة أنصار الله السعودية والإمارات بالأدوات الأميركية التي تتحرّك دوماً لتنفيذ مشروعها التدميري، ورأى أن هذه الجرائم تكشف وجه أميركا القبيح وتثبت مدى فشل وتخبّط هذا العدو.

التحالف السعودي اعترف من جهته بسقوط طائرة تابعة له في محافظة الجوف اليمنية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدّث باسم قوات التحالف تركي المالكي أنّه مساء يوم الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمّة إسناد جويّ قريب من الوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني- وفق قوله.

وأعلنت صنعاء اليوم السبت عن إفشال مخطط للتحالف السعودي لإدخال المحافظات اليمنية في حالة من الفوضى والصراع الداخلي. وزارة الداخلية قالت إنها كشفت خليتين تديرهما الاستخبارات السعودية والإماراتية سعت إلى اختراق المؤسسات الأمنية والعسكرية، وعملت على إدارة عمليات تجسسية تستهدف الدفاع الجوي والقوة الصاروخية.