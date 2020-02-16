الاحتلال يشن سلسلة من الغارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة

الوقت-شنّت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأحد سلسلة من الغارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وأفادت مصاىر فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي استهدف موقع التل غرب دير البلح وسط القطاع، كما قصفت الطائرات الحربية هدفاً قرب ميناء خان يونس جنوب القطاع، فيما تصدّت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء محافظة رفح.

وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف هدفاً بالقرب من ميناء خانيونس غرب المدينة جنوب القطاع، واستهدف موقع التل التابع للمقاومة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخين من قطاع غزة مساء اليوم السبت، سقطا في مناطق مفتوحة في "أشكول". وادعى المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وأشار المتحدث العسكري أن سقوط الصاروخين لم ينتج عنه أيّ إصابات في المستوطنات.

في أعقاب ذلك، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، تشديد حصارها على قطاع غزة والتراجع عن بعض التسهيلات التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي على وقع تصعيد الموقف الميداني في غزة.

وأعلن منسق الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلغاء مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى جانب إعادة 500 تصريحٍ تجاري، ووقف إدخال الأسمنت.