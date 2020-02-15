السراج: أعلنا الالتزام بقرارات مجلس الأمن وبرلين حول وقف إطلاق النار في ليبيا

الوقت- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، أن حكومته تلتزم بقرارات مجلس الأمن وقرارات مؤتمر برلين، بوقف إطلاق النار في البلاد.

وقال السراج، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، "أعلنا الالتزام بقرارات مجلس الأمن وبرلين حول وقف إطلاق النار في ليبيا".

وأضاف "نأخذ الحيطة لأننا ندرك أن ليس لدينا شريك للسلام، والأولوية هي لدعم الجبهات ومحاور القتال.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.