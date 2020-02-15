عريقات: السلطة الفلسطينية تسعى لعقد مؤتمر دولي للسلام لمواجهة "صفقة ترامب"

الوقت- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن السلطة تسعى لعقد مؤتمر دولي للسلام، لمواجهة "صفقة ترامب".

وأضاف عريقات، في تصريح لموقع "إرم نيوز" أن "الرئيس عباس طلب من غوتيريش عقد مؤتمر دولي للسلام، تنطلق منها المفاوضات على أسس قرارات الشرعية الدولية“، مضيفا أن ”الرئيس سيصدر رسائل إلى روسيا والاتحاد الأوروبي بخصوص المؤتمر".

وأشار إلى أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد غدا الأحد اجتماعا تشاوريا لمناقشة أربعة ملفات مهمة، في ظل توجهات القيادة الفلسطينية لمواجهة صفقة ترامب، وسيناقش الاجتماع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، ومشروع قرار المجموعة العربية ودول عدم الانحياز في مجلس الأمن".

وشدد عريقات على أن "خطوة القيادة الفلسطينية القادمة تتمثل في منع إجراءات الاحتلال بشأن ضم المستوطنات في الضفة والأغوار"، مضيفا "ما الذي ستقوم به دول العالم والاتحاد الأوروبي في حال ما أقدم الكيان الصهيوني على هذه الخطوة، وأن المفوض السامي للعلاقات الأمنية والخارجية الأوربية قال إنه لا يمكن السكوت على مثل هذه الخطوة، ونحن نريد ترجمة عدم السكوت، بمحاسبة ومحاكمة الكيان الصهيوني في حال أقدم على هذه الخطوة".

وأفاد عريقات بأن السلطة الفلسطينية ستعمل على عدم وجود أي شركة دولية في المستوطنات الاستعمارية الصهيونية.