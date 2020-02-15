لجنة الشؤون الخارجية الأمريكية تتهم ترامب بخداع المواطنين في تسويغه اغتيال سليماني

الوقت- اتهمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي رئيس البلاد دونالد ترامب، بخداع المواطنين في تسويغه اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الشهر الماضي.

وقال رئيس اللجنة إليوت أنغيل في بيان نشر يوم الجمعة: “بعثت الإدارة للكونغرس تقريرا مطلوباً تعرض فيه مبرراتها القانونية والسياسية للغارة التي قتل بها الجنرال الإيراني قاسم سليماني”.

وبعد دراسة التقرير خلصت اللجنة إلى أن مضمونه “يتعارض بصورة مباشرة مع مزاعم الرئيس الكاذبة بأنه هاجم إيران لمنع وقوع هجوم وشيك وحتمي ضد الكوادر الأمريكية وموظفي البعثات الأمريكية في العراق”.

وأضافت اللجنة أن هذا التوضيح من الإدارة “لا يتضمن أي ذكر لخطر محدق (من جانب إيران)، الأمر الذي يدل على أن المبرر الذي قدمه الرئيس للشعب الأمريكي كان ببساطة كاذبا وفجا وسطحيا”.

واعتبرت تذرع البيت الأبيض بالإذن باستخدام القوة العسكرية في العراق الممنوح من الكونغرس في 2002 للرئيس الأسبق جورج بوش الابن، لاغتيال سليماني، “فرضية منافية للمنطق”.