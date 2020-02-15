ثماني غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي تستهدف مدنيين في اليمن

الوقت- ارتقى 30 شهيداً وعشرات الجرحى، اليوم السبت، جراء ثماني غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت المواطنين في مديرية المصلوب.

وأوضحت ”المسيرة نت” أن طيران العدوان استهدف المواطنين صباح اليوم أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها مساء أمس في مديرية المصلوب .

وأكد المراسل سقوط عشرات الشهداء والجرحى في الجريمة المروعة، لافتا إلى أنه تجري في هذه الأثناء عمليات الإنقاذ وانتشار الضحايا.

وأشار إلى صعوبة حصر عدد الضحايا نظرا لتطاير الأشلاء في أرجاء المكان المستهدف.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية قد أسقطت، مساء الجمعة، طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء محافظة الجوف.