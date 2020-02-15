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  السبت 20 جمادي الثاني 1441

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بعد إعلان علاوي حكومته المرتقبة.. تسريبات لأسماء بعض وزراء حكومة

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أخبار

وزير الخارجية الإيراني: عودة إيران إلى التعهدات في الاتفاق النووي مرتبطة بإجراءات أوروبا

السبت 20 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الإيراني: عودة إيران إلى التعهدات في الاتفاق النووي مرتبطة بإجراءات أوروبا
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الوقت- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان عودة ايران إلي التعهدات في الاتفاق النووي مرتبطة بإجراءات أوروبا.

وفي تصريح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أوضح ظريف، ان ايران هي من تقرر حول التزامات اوروبا و عما اذا كانت هي كافية لعودة ايران الى ماكانت عليه قبل خفض التزاماتها  ام لا، قائلا، في حال قيام اوروبا بضمان مصالح ايران الاقتصادية فانها ستكون راغبة في العودة الى التزاماتها تجاه  الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 .

وأكد ظريف استعداد ايران  للقيام بتنفيذ التزاماتها حسبما تقوم به اوروبا تجاه الاتفاق، قائلا، نحن لانتحدث عن القضايا الخيرية بل نتحدث عن حقوق الشعب الايراني و مصالحه الاقتصادية و معاناته الكبيرة من جراء  الحظر الامريكي، مؤكدا ان اوروبا اذا اتخذت خطوات مؤثرة  فإن ايران هي الاخرى ستقوم بالعودة الى ماكانت عليه تجاه الاتفاق النووي.

واضاف، ان جميع ماقامت به ايران في خفض التزاماتها النووية قابلة للعودة اذا التزمت اوروبا بتعهداتها و القيام بخطوات عملية في هذا المجال.

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