آية الله الخامنئي: صمود الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط أذهل العالم

الوقت- وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، تشييع الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في ايران وسائر البلدان بالحدث الكبير، منوها الى ان صمود الشعب الايراني في مواجهة الضغوط أذهل العالم .

وأشار سماحته خلال استقباله اليوم السبت حشدا من المنشدين الدينيين،الى احتياجات البلاد اليوم قائلا: ان حاجة بلدنا الهامّة اليوم هي أن يتسلّح شبابنا بأنواع الأسلحة النّاعمة أي القدرات الروحيّة والفكريّة. واحدة من عناصر مضاعفة قوّة البلاد هي أن نُسلّح شبابنا بسلاح التفكير الصحيح الذي يلوح في معارف أهل البيت (عليهم السلام).

واوضح قائد الثورة ان مستقبل هذا البلد بأيدي الجيل الشّاب؛ مصرحا بالقول: انه يجب أن يكون هذا الشّاب حديديّاً، وصلباً، وصاحب عزم وبصيرة لكي يُدرك ما عليه فعله والنّقطة التي يجب أن يصل إليها. هذا سلاح يصون المجتمع والنّظام الإسلامي؛ إذاً نحن بحاجة لمعارف أهل البيت (عليهم السلام).