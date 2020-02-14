عادل الجبير: صفقة القرن إيجابية!

الوقت-قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن هناك عناصر إيجابية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعومة للسلام "صفقة القرن"، بحيث يمكن أن تكون أساساً للتفاوض، وهو ما يعد مخالفاً للمواقف الدولية والعربية من القضية الفلسطينية.

وقال الجبير في تصريحات له على هامش زيارته إلى رومانيا: "يجب على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم، ويجب أن ندعمهم، وأعتقد أن الأمور ستتوضح بعد الانتخابات الأمريكية، لكننا ندفع بعملية السلام إلى الأمام".

ويعد حديث الجبير الذي أدلى به خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الخميس، متوافقاً مع موقف بلاده الذي صدر بعد اللحظات الأولى لإعلان "صفقة القرن".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عقب الإعلان عن صفقة ترامب: إن "المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضافت: "نشجع بدء مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة، ومعالجة أي خلافات بخصوص الخطة عبر المفاوضات".

وأعلن كل من الفلسطينيين والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي رفضهم للصفقة التي تنحاز بشكل تام لـ"إسرائيل".

وتتضمن الخطة، التي يرفضها الفلسطينيون، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل المدينة المقدسة عاصمة موحدة لـ"إسرائيل".