مجلس الشيوخ يحد من قدرة ترامب على استخدام القوة ضد إيران

الوقت-صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار تقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران، غير أن ترامب تعهد باستخدام حق النقض ضده.

وحاز القرار تأييد 51 صوتاً مقابل رفض 44، علماً أن ثمانية من أعضاء الحزب الجمهوري أيدوا القرار الذي يُتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضده.

ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران، إلا إذا أعلن الكونغرس الحرب أو أقر تفويضاً محدداً لاستخدام القوة العسكرية.

ويوم الأربعاء، وجه ترامب تحذيراً إلى مجلس الشيوخ من الموافقة على هذا القرار معتبراً أن ذلك سيرسل "إشارة سيئة للغاية"، ويسمح لطهران بالتصرف دون رادع.

وسبق أن قال الديمقراطيون إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لإقرار الإجراء الذي سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس قبل الشروع في أي عمل عسكري ضد إيران.

وفي أواخر يناير، صدَّق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس ترامب في إعلان الحرب على إيران.

وينص القرار، الذي تبناه مجلس النواب، على تجميد تمويل أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر في 2002، الذي يسمح للرئيس بشن عمليات عسكرية بدون الحصول على تلك الموافقة.

وفي بداية العام الجاري قدم عضوان بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى عرقلة تمويل أي حرب محتملة مع إيران، إثر عملية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ومجموعة من قيادات الحشد الشعبي الموالي لإيران.

وكان مشروع القانون نفسه قد تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، في يوليو 2019، لكنه لم يمر بمجلس الشيوخ بعد.