المعارك تتجدّد بين طرفي النزاع في جنوب طرابلس

الوقت-تجددت المعارك بين طرفي النزاع في جنوب طرابلس على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف دائمٍ لإطلاق النار.

وبحسب شهود فقد جرى تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة بعد سقوط صاروخ فيما اندلعت معارك مجدداً في جنوب طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنّى بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت قراراً يدعو إلى وقف النار في ليبيا.

ودعا القرار إلى ضبط تهريب السلاح ومحاسبة المهربين، وبارك مشروع القرار قدمته بريطانيا واستغرقت مناقشته أسابيع، "مؤتمر برلين".

ويأتي تبني القرار قبل عقد لجنة المتابعة اجتماعها في مدينة ميونيخ الألمانية في 16 من الشهر الحالي.