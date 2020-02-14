واشنطن تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني لأجل محدود

الوقت-منحت أمريكا العراق إعفاء من العقوبات لمدة 45 يوماً لتمكين البلاد من الاستمرار في استيراد إمدادات الغاز والكهرباء المهمة من إيران.

وأشارت معلومات إلى أن الجانب الأميركي وخلال إعادة الطلب العراقي للحصول على الإعفاء على استيراد الغاز الايراني أُعلمَ أن العراق سيبدأ بجولة تراخيص لإنتاج الغاز محلياً ما يعني عدم الحاجة مستقبلاً لتقديم طلب الإعفاء.

وأبدت واشنطن استعدادها لتمديد الإعفاء من العقوبات الذي كان سينتهي هذا الأسبوع، شريطة أن يقدم العراق جدولاً زمنياً يفصل خطة استغنائه عن الغاز الإيراني.

وأوضحت المعلومات أن الجانب الأميركي جدّد الإعفاء لكن بمدة زمنية أقصر والسبب عند سؤاله كان "بانتظار تحديد موعد جولة التراخيص الخاصة بالغاز العراقي وإمكانية معرفة موعد الاكتفاء من الغاز المستورد من ايران وإعلام واشنطن".

ومازال العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الإيراني لتلبية احتياجات الكهرباء، خاصة أثناء شهور الصيف ذات الحر القائظ حيث تغطي الواردات نحو ثلث الاستهلاك.