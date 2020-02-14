قائد حرس الثورة الإيرانية يهدد بضرب "إسرائيل" وأميركا إذا ارتكبتا أقل خطأ

الوقت-هدد قائد حرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي بأن بلاده ستضرب "إسرائيل" وأميركا معاً إذا ارتكبتا أقل خطأ تجاه إيران.

وفي كلمة له خلال مراسم إحياء أربعينية الشهيد الفريق قاسم سليماني، قال سلامي إن الشهيد أفشل مخططات الولايات المتحدة في خلق شرق أوسط جديد خاضع للسيطرة الإسرائيلية الأميركية.

وأحيا الإيرانيون ذكرى أربعين الشهيد الفريق قاسم سليماني في أجواء حزينة وغاضبة. عائلة الحاج قاسم طلبت من قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني قراءة الوصية، خطوة فسرّها البعض بأنها تحمل الكثير من الرسائل السياسية المهمة.

فصّل الشهيد سليماني وصيته أقساماً خاطب فيها الشعب الإيراني والمجاهدين والقوات المسلحة وعلماء الدين والسياسيين، وأوصاهم بانتهاج طريق الثورة الذي سلكه من قبل الإمام الخميني.

قراءة قااني للوصية بنفسه لها دلالات حسب البعض هنا، فهم يرون فيها رسالة مفادها أن راية الكفاح ضدّ الإرهاب لم تسقط باغتيال سليماني، بل انتقلت إلى يد قاآني الذي سيكمل المسيرة، كما أن طهران لم ولن تخنع مهما اغتالت واشنطن من قادة المقاومة، لأن أميركا إلى زوال في المنطقة.

من جهته، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تفاصيل ليلة استشهاد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشيراً إلى أنه اتصل بطهران وبغداد ودمشق منذ الدقائق الأولى للحادث إلى أن تم التيقن من استهداف الموكب. السيد نصر الله قال إن الشهيد الفريق قاسم سليماني كان دائم الحضور في الخطوط الأمامية في العراق وسوريا على عكس ما يفعله الجنرالات عادة.

واستشهد الجنرال قاسم سليماني ومعه نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس قبل أكثر من شهر،وذلك بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.