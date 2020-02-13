الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية تنطلق اليوم

الوقت- انطلقت فجر اليوم الخميس الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي وستستمر لمدة اسبوع واحد.

وكان مجلس صيانة الدستور قد صادق على اهلية 7148 مترشحا للمنافسة الانتتخابية على شغل شغل 290 مقعدا نيابايا من ضمنها 5 للاقليات الدينية.

ويحق للمرشحين مزاولة الدعاية الانتخابية بداية من فجر اليوم اي بعد منتصف ليلة الاربعاء - الخميس لغاية ما قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.

وتعد دائرة طهران ،وفقا لارنا، الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الـ 11 ستجري يوم الجمعة 21 شباط /فبراير وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.