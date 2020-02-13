هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 19 جمادي الثاني 1441

إخترنا لكم

الرّد السوري الحاسم على تحركات أنقرة في شمال سوريا

الرّد السوري الحاسم على تحركات أنقرة في شمال سوريا بعد التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش السوري ومقاتلي محور المقاومة في جنوب شرق وشرق محافظة أدلب وجنوب غرب محافظة حلب، عقدت الحكومة التركية اجتماعات مكثفة ومتنوعة مع قادة المجاميع الإرهابية.

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة.. خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ الوقت – صفقة القرن أو أي جزء منها لا ينبغي ان تكون مرجعية دولية للتفاوض كونها صفقة أمريكية-إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية. لن تجلب الأمن والسلام للمنطقة.

أزمة القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني بعد طالباني لتولي قيادة حزب الاتحاد الوطني والأمانة العامة، تشكل الآن تنافس كبير بين صديقين وابني عم. فمن ناحية، يريد "بافل" کخليفة لطالباني أن توکل إليه رئاسة الحزب، ومن ناحية أخرى يعتبر "لاهور" نفسه مديرًا ومنظراً استراتيجيًا لمرحلة العبور والانتقال، ويعتقد أنه استمرار للطريقة "الجلالية" الحقيقية، وينبغي اختياره كقائد بالنظر إلى نفوذه وشعبيته.

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية إن رد فعل رئيس مجلس الأمة الكويتي الحاد والشجاع، الذي يفسَّر على أنه خطوة رمزية لإذلال ترامب، بالنظر إلى الخضوع المهين للزعماء العرب، ولا سيما السعودية، للإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأمريكي على مدى السنوات الثلاث الماضية، مهم جداً للرأي العام في العالم العربي الذي يطالب بمثل هذه المواقف.

الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.. إنجازات عظيمة بأيد إيرانية الوقت- إيران تحيي يوم غد الثلاثاء الذكرى الواحد والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

أخبار

تبادل شتائم بين بلومبيرغ وترامب

تبادل شتائم بين بلومبيرغ وترامب

الوقت-صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطامح للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في شهر تشرين الثاني/

واشنطن تمدّد الترخيص المؤقت لمجموعة "هواوي" 45 يوماً إضافياً الوقت-قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنها تحث الولايات المتحدة على الكف فوراً عن محاربة الشركات الصينية دون داع

عدد ضحايا فايروس كورونا إلى ارتفاع الوقت-أعلنت السلطات الصينية الجمعة تخفيض حصيلة الوفيات جرّاء فايروس كورونا من 1483 إلى 1380 حالة وفاة

عادل الجبير: صفقة القرن إيجابية! الوقت-قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن هناك عناصر إيجابية في خطة الرئيس الأمريكي

مجلس الشيوخ يحد من قدرة ترامب على استخدام القوة ضد إيران الوقت-صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار تقييد قدرة الرئيس دونالد ت

هكذا كان أول تعليق سعودي رسمي على أنباء لقاء بين نتنياهو وابن سلمان الوقت-نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس، وجود خطط لعقد اجتماع

المعارك تتجدّد بين طرفي النزاع في جنوب طرابلس الوقت-تجددت المعارك بين طرفي النزاع في جنوب طرابلس على الرغم من تبني مجلس

واشنطن تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني لأجل محدود الوقت-منحت أمريكا العراق إعفاء من العقوبات لمدة 45 يوماً لتمكين البلاد من الاستمرار في استيراد

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية

قائد حرس الثورة الإيرانية يهدد بضرب "إسرائيل" وأميركا إذا ارتكبتا أقل خطأ الوقت-هدد قائد حرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي بأن بلاده ستضرب "إسرائيل" وأميركا

نائب عراقي يحذّر من أن أمريكا تحاول إنقاذ داعش في سوريا عبر بوابة الحدود مع العراق الوقت- حذّر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الخميس، من أن أمريكا تحاول انقاذ " داعش" في سوريا عبر فتح ممرات آمنة له على الحدود العراقية السورية، فيما أكد أن تنظيم داعش الارهابي اقترب من نهايته.

قوات الاحتلال الصهيوني تشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس عدد من الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمدينتي رام الله وبيت لحم ، بعد مواجهات واسعة بين قوات الاحتلال والشبان في حي الطيرة .

للمشاركة في صلاة فجر الجمعة.. الجهاد الإسلامي تدعو لشد الرحال للأقصى الوقت- دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس ، لشد الرحال للمسجدين الأقصى المبارك والابراهيمي للمشاركة في صلاة فجر الجمعة القادم.

الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية تنطلق اليوم الوقت- انطلقت فجر اليوم الخميس الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي وستستمر لمدة اسبوع واحد.

الجيش السوري يحرّر 3 قرى جديدة في ريف حلب الوقت- حقق الجيش السوري يوم الأربعاء، مكاسب ميدانية جديدة في المعارك ضد التشكيلات المسلحة في ريف حلب الجنوبي الغربي حيث حرر 3 قرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

بعد نيلها الثقة النيابية.. الحكومة اللبنانية الجديدة تنطلق اليوم الوقت- تنطلق الحكومة الجديدة اليوم الخميس بعد نيلها الثقة النيابية، من خلال جلسة لمجلس الوزراء.

تقرير إسرائيلي: عمليات المقاومة بشتى أنواعها ترتفع بالضفة الغربية الوقت- أفاد تقرير استخباري إحصائي "إسرائيلي" أن الثلث الأول من شهر شباط الحالي هو الأعنف منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع ملموس في عمليات الضفة الغربية المحتلة.

العميد أمير حاتمي: لدينا صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية الوقت- اكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، ان جميع الصواريخ التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية هي صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية.

وزارة الدفاع العراقية تعلن بدء عملية "أبطال العراق" على الحدود مع سوريا والأردن الوقت- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إطلاق المرحلة الأولى من عملية عسكرية على الحدود مع سوريا والأردن، محددة اسما لها.

صحيفة أمريكية تكشف فضيحة تجسس أمريكا وألمانيا على 120 دولة طوال عقود الوقت- كشف تقرير نشرته صحيفة أمريكية، عن فضيحة تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية والألمانية على 120 دولة على مدى عقود عبر شركات سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الفضة وفيروس كورونا حقيقة ام خرافة!

زياش ينتقل رسميا الى تشلسي

المعارك تتجدّد بين طرفي النزاع في جنوب طرابلس

عدد ضحايا فايروس كورونا إلى ارتفاع

مجلس الشيوخ يحد من قدرة ترامب على استخدام القوة ضد إيران

هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟

كورونا يهدد أعمال "هيونداي"

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية

عادل الجبير: صفقة القرن إيجابية!

واشنطن تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني لأجل محدود

انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب

قائد حرس الثورة الإيرانية يهدد بضرب "إسرائيل" وأميركا إذا ارتكبتا أقل خطأ

واشنطن تمدّد الترخيص المؤقت لمجموعة "هواوي" 45 يوماً إضافياً

هكذا كان أول تعليق سعودي رسمي على أنباء لقاء بين نتنياهو وابن سلمان

تبادل شتائم بين بلومبيرغ وترامب

كيف يبعد امتلاك المزيد من القوة شبح الحرب عن البلاد؟

"تقرير سري" برازيلي:" فرنسا ستشكّل تهديداً عسكرياً

البيان الختامي لمسيرات انتصار الثورة الاسلامية: صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب

الامارات وفوضى تقسيم اليمن

العميد أمير حاتمي: لدينا صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية

برلماني عراقي يؤكد بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في العراق

خبير عسكري سوري للوقت: إدلب بكاملها ستكون تحت سيادة الدولة السورية قبل نهاية شباط

انطلاق مسيرات مليونية احتفالا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

27 قتيلاً و63 جريحاً بهجوم دامٍ في تايلاند.. ومقتل المهاجم

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية

قرار بتسليم البشير للجنائية الدولية

سوسيداد يقابل ميرانديس.. وبلباو يواجه غرناطة

الجيش الأمريكي يعلن مقتل اثنين من عسكرييه برصاص جندي أفغاني

هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟

مرحلة جديدة من الصراع بعد انتهاء استجواب ترامب

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

لماذا صعّدت "تل أبيب" من أعمالها العدائية ضد جبهة المقاومة في سوريا ؟ + صور

لقاء "بوتين" مع "محمود عباس" وأبرز المخاوف والآمال

تظاهرات في وسط هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية وتنديداً بالشيوعية

الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا

برهم صالح: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة مجاورة

فيروس "صفقة القرن" يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات

صحيفة فرنسية: بن زايد زوّد حفتر بـ13 ألف طن معدات عسكرية

مسؤول عسكري إسرائيلي:الدقّة لدى صواريخ حزب الله تشكّل تهديداً جوهريّاً

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

خمسة أسئلة رئيسة حول "خيانة القرن" وثلاثة سيناريوهات محتملة

حرکة حماس ترد على خطة ترامب: دماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة لإسقاط صفقة القرن

واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟

ما الذي يحدث في جنوب سوريا وما علاقة المخابرات الأردنية بالخلايا الإرهابية النائمة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟

الجمعة 19 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - على الرغم من أن الجماعات السياسية العراقية بذلت جهودًا كبيرةً منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق، إلا أنه بعد الهجوم الإرهابي الأمريكي الذي استهدف الفريق قاسم سليماني وأبا مهدي المهندس ورفاقهما بالقرب من مطار بغداد، أثمر التضامن بين مختلف الأحزاب العراقية في الموافقة النهائية على قانون ترحيل القوات الأمريكية من العراق، ووافق البرلمان العراقي عليه بأغلبية الأصوات.

المجموعات العراقية المختلفة أعلنت أن الإجراء الإرهابي الأمريكي يمثل انتهاكًا لسلامة أراضي العراق، وانتهاكاً للاتفاقيات العسكرية والأمنية الثنائية، وفي هذا السياق صادق البرلمان العراقي في 5 يناير وبعد ثلاثة أيام فقط من اغتيال الفريق سليماني على قرار إلزام الحكومة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي علی أرض العراق، وطالب الحكومة بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب انتهاك أمريكا للسلامة الإقليمية العراقية.

هذا في حين أن الخبراء وصفوا مظاهرة بغداد المعادية لأمريكا بأنها استفتاء جماعي على انسحاب المحتلين من هذا البلد، وأظهر بيان صادر عن المرجعية الشيعية في العراق آية الله السيستاني بأنه مرتاح من الحشود الکبيرة ومطالبها بخروج المحتلين من العراق.

على الرغم من أن البرلمان العراقي قد أزال العوائق القانونية لترحيل القوات الأمريكية من العراق، واستمرار الوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد، والذي کان بذريعة طلب رسمي من الحكومة العراقية، قد فقد شرعيته القانونية، ولكن يبدو أن ثمة غموض في هذا الأمر، في ظل إصرار الأمريكيين على استمرار وجودهم العسكري هناك.

كما أسلفنا، إن الموقف الثابت للحكومة العراقية والبرلمان لخروج القوات الأمريكية قد أزال العقبات السياسية أمام التقدم في القضية، على الرغم من أن بعض الجماعات السنية والكردية ما زالت تصرّ على استمرار الوجود الأمريكي في العراق، وبالنظر إلى الموقف الجديد للحكومة والبرلمان فلا يمكنهم خلق عقبة قانونية في هذا الطريق.

أما الملاحظة الثانية حول إصرار أمريكا على مواصلة حضور قواتها في العراق، فترتبط بالأبعاد الأمنية والعسكرية. وفي هذا الصدد، دعا السيد مقتدى الصدر زعيم حركة الصدر العراقية وقبل إقرار قانون انسحاب المحتلين الأجانب من العراق وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، إلى إغلاق السفارة الأمريكية باسم "سفارة الشر" في العراق، وأعلن أنه يتعين على أمريكا إغلاق قواعدها العسكرية في هذا البلد. كما طالب فصائل المقاومة الوطنية وجماعات المقاومة العراقية إلى تبني جبهة موحدة ضد الاحتلال الأمريكي.

وإلى جانب تهديد مقتدى الصدر، أطلقت جماعات عراقية أخرى أيضاً تهديدات في حال جهود أمريكا للحفاظ على وجودها في العراق. هذا في حين أن واشنطن قدمت مزاعم بشأن تعويضات محتملة عن بناء قواعدها في العراق، أو تأييد بعض الأطراف بقاء القوات الأمريكية في العراق، وتحاول التهرب من هذه المسؤولية.

بينما وفقًا لنص الاتفاق على الإطار الاستراتيجي لنشاط القوات الأمريكية في العراق، إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء الاتفاقية وإخطار الطرف الآخر بالإشعار الرسمي، فلن يكون للطرف الآخر سوى سنة واحدة لتنفيذ الطلب.

التوازن العسكري لطرد أمريكا من العراق

الهجوم الإرهابي الأمريكي على وفد رسمي حلّ ضيفاً علی العراق، ومسؤول سياسي وعسكري عراقي رفيع المستوى، أثار غضبًا واسعًا بين الشعب العراقي والأحزاب والجماعات السياسية، وإذ عبروا عن اشمئزازهم أثناء تشييع جثامين شهداء الحادث الإرهابي، طالبوا برد فعل قوي علی هذا الإجراء.

دراسة المعادلات العسكرية المتعلقة بخروج القوات الأمريكية من العراق، ستكون ممكنةً بطبيعة الحال من خلال مقارنة الظروف الحالية لهذا البلد بالتطورات التي شهدها عام 2011، حين اضطرت أمريكا إلى سحب معظم قواتها نتيجةً لضغوط مارستها الحركات السياسية والشعبية العراقية والأنشطة العسكرية المعارضة للوجود الأمريكي.

في عام 2011، وخلافاً للوضع الحالي،لم يكن لدى الجماعات السياسية التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق هيكل موحد مثل قوات الحشد الشعبي، وهي قوات تتمتع بدعم الدولة وشرعيتها، وتنظيمها تحت مظلة المؤسسات العسكرية العراقية سيضيق الساحة أمام المحتلين.

وهکذا، يمكن القول إن معارضي الوجود الأمريكي قد شهدوا تقدمًا كبيرًا من حيث التنظيم والتسليح مقارنةً بعام 2011، وهذا يدل على أنه إذا أصرت أمريكا على البقاء في العراق، فيمكنهم القيام بعمل أكثر فعاليةً ضد المحتلين.

وربما هذا هو السبب في وجود إشارات متضاربة من واشنطن ومسؤوليها العسكريين والسياسيين حول ضرورة الانسحاب من العراق، وبينما انتشرت رسالة في وقت سابق تدعو إلى انسحاب هذه القوات، ولکن اعتبر الجنرال "مارك ميلي" هذه الرسالة بأنها مسودة وإرسالها إلى الحكومة العراقية کان خطأً.

كما استبعد وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" الانسحاب من العراق تماماً. في هذه الأثناء، اتخذت "مورغان أورتاغوس" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية موقفًا أكثر ليونةً، وإذ أعربت عن خيبة أمل أمريكا من القرار المتخذ في مجلس النواب العراقي، أبدت أملها في أن تعيد بغداد النظر في القرار.

لكن ترامب اتخذ موقفا أكثر حزماً، حيث هدد بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق إذا تم طرد القوات الأمريكية، وطالب بتعويض عن بناء القاعدة العسكرية الأمريکية.

ومن المهم أيضًا مقارنة الوجود العسكري الأمريكي بين عامي 2011 و2020، من حيث دراسة التوازن العسكري بين الجانبين، فيما يتعلق بإمکانية خروج القوات الأمريكية المحتمل. حيث كان لدى أمريكا حوالي 150 ألف جندي في ذلك العام، لكن التقديرات الرسمية الحالية قدرت العدد بـ 5 آلاف، بينما قدرت التقديرات غير الرسمية العدد بـ 15 ألف جندي.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الأمن الداخلي للعراق أقوى بكثير مما كان عليه منذ عام 2011، وتم خلق مناعة كبيرة ضد الأعمال الإرهابية لمختلف الجماعات في البلاد، والتي يرجع جزء منها إلى اجتثاث داعش.

لذلك، كانت هناك أنشطة وجهود كبيرة قام بها داعش لاستعراض القوة في الساحة الأمنية العراقية خلال الأسبوع الماضي، لكن يبدو أن أمن العراق أكثر استقرارًا مما كان عليه قبل عقد من الزمان، وقد قلل هذا مبررات استمرار نشر القوات الأمريكية إلی حدها الأدنی.

في ظل التهديد الوجودي لبقاء العسكريين الأمريكيين في المنطقة بمغادرة العراق، يبدو أن واشنطن ستستخدم كل وسائلها لمنع حدوث ذلك، لكن نجاح إيران وحلفائها في طرد القوات الأمريكية من العراق، يعتمد على العوامل التالية:

1- جدية جهود الحكومة العراقية لطرد القوات الأمريكية وإلغاء الشرعية منها، وصياغة إجماع وطني للموافقة على هذه القرارات.

2- مدى قدرة الحكومة العراقية على تحمل الضغوط والتهديدات الأمريكية.

3- مدى قدرة إيران وحلفائها على تعبئة الرأي العام العراقي ضد القوات الأمريكية ووجودها العسكري في العراق.

4- جدية الفصائل المسلحة في الهجوم المحتمل على القواعد العسكرية الأمريكية وخلق التهديد الحقيقي لواشنطن.

5-  تصعيد التوترات من قبل الحكومة العراقية ضد القوات الأمريكية على المستويين الإقليمي والدولي، وخلق المتاعب لواشنطن في الأوساط الدولية.

6- مناورة العراق في المفاوضات مع أمريكا لسحب قواتها من العراق.

7- قدرة واشنطن على إقناع الکتل السنية والكردية بدعم الوجود الأمريكي في العراق لمواجهة خطة الحكومة.

8- أهمية أوراق الضغط الأمريكية ضد الحكومة العراقية.

9- مدى جدية أمريكا في تنفيذ تهديداتها ضد العراق ومواصلة الابتزاز المالي والسياسي ضده.

الاستنتاج

يواجه الأمريكيون حاليًا أزمةً معقدةً في العراق وليس لديهم خيارات كثيرة. حيث فقدوا قدرتهم علی المناورة نتيجةً لموقف البرلمان والحكومة العراقيين، هذا في حين أنهم يعتبرون رحيلهم من العراق بمثابة هزيمة مذلة وطردهم من المنطقة، وإذا أصروا على بقاء وجودهم العسكري في العراق، فيجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة الشعب العراقي، وخاصةً الجماعات المسلحة المستقلة في العراق، والتي ربما لن تفوت أي فرصة لاستهداف القواعد الأمريكية.

في الوقت الحالي، لدى الأمريكيين مخاوف كبيرة بشأن العملية السياسية في العراق، وما زالوا يحاولون ثني العناصر السياسية عن إنهاء الشرعية لوجودهم العسكري، لكن يبدو أن التطورات الحالية في العراق لا تتيح لهم هذه الفرصة، وهناك فرصة ضئيلة للغاية لبقاء الوجود الأمريكي في العراق.

بالإضافة إلى ذلك، تعتقد أمريكا أن انسحاب قواتها من العراق هو نصر كبير لإيران وحلفائها في المنطقة، ما يثبت أن إيران نفذت جزءاً آخر من ردها الانتقامي على اغتيال الفريق سليماني.

ويضاف إلى ذلك أيضاً، أنه بهذه الطريقة سيصبح الوجود العسكري الأمريكي في بلدان أخرى في المنطقة مهدداً. وهذا الأمر قد ضيَّق الخناق علی واشنطن أکثر فأکثر، في ضوء تحرك إيران غير المسبوق في استهداف القواعد العسكرية الأمريكية رسمياً، وإعلان مسؤوليتها عن الهجوم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق طرد القوات الأمريكية البرلمان العراقي أمريكا إيران الوجود العسكري الأمريكي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء