سامسونغ تطلق هاتفها القابل للطي وتستخدم "الجيل الخامس"

الوقت- كشفت شركة سامسونغ النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي، كما زودت أجهزتها الرئيسية الأخرى بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، في إطار سعيها للاحتفاظ بمكانتها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم.

وتأتي المحاولة الثانية من سامسونغ لإطلاق هاتف قابل للطي، بعدما أطلقت في العام الماضي هاتفا بعد تأجيل، في إطار المنافسة المحتدمة بين الشركة الكورية الجنوبية مع منافستها التقليدية أبل، فضلا عن شركات صينية صاعدة مثل هواوي التي انتزعت حصة جيدة من مبيعات الشركة في الصين وأوروبا.

ويأتي هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي "غالاكسي زد فليب"، على شكل مربع كبير عند طيه، كما يمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية.

وسعر الهاتف القابل للطي سيبدأ من 1380 دولارا، وسيكون متاحا بدءا من يوم الجمعة بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.

وقالت سامسونغ إن النسخ الثلاث من هاتفها الجديد "غالاكسي إس 20" ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس بسعر يبدأ من 999 دولارا.

وستكون الهواتف الجديدة مزودة بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، بينما يقتصر "غالاكسي زد فليب" على تكنولوجيا الجيل الرابع.