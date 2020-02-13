الوضع الاقتصادي في الجزائر "يمر بمرحلة حرجة"

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  الخميس 18 جمادي الثاني 1441

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الرد السوري الحاسم على تحركات انقرة في شمال سوريا

الرد السوري الحاسم على تحركات انقرة في شمال سوريا بعد التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش السوري ومقاتلي محور المقاومة في جنوب شرق وشرق محافظة أدلب وجنوب غرب محافظة حلب، عقدت الحكومة التركية اجتماعات مكثفة ومتنوعة مع قادة المجاميع الإرهابية.

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة ؛ خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ

أزمة القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني بعد طالباني لتولي قيادة حزب الاتحاد الوطني والأمانة العامة، تشكل الآن تنافس كبير بين صديقين وابني عم. فمن ناحية، يريد "بافل" کخليفة لطالباني أن توکل إليه رئاسة الحزب، ومن ناحية أخرى يعتبر "لاهور" نفسه مديرًا ومنظراً استراتيجيًا لمرحلة العبور والانتقال، ويعتقد أنه استمرار للطريقة "الجلالية" الحقيقية، وينبغي اختياره كقائد بالنظر إلى نفوذه وشعبيته.

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية إن رد فعل رئيس مجلس الأمة الكويتي الحاد والشجاع، الذي يفسَّر على أنه خطوة رمزية لإذلال ترامب، بالنظر إلى الخضوع المهين للزعماء العرب، ولا سيما السعودية، للإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأمريكي على مدى السنوات الثلاث الماضية، مهم جداً للرأي العام في العالم العربي الذي يطالب بمثل هذه المواقف.

الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.. إنجازات عظيمة بأيد إيرانية الوقت- إيران تحيي يوم غد الثلاثاء الذكرى الواحد والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

أخبار

نائب عراقي يحذّر من أن أمريكا تحاول إنقاذ داعش في سوريا عبر بوابة الحدود مع العراق

نائب عراقي يحذّر من أن أمريكا تحاول إنقاذ داعش في سوريا عبر بوابة الحدود مع العراق

الوقت- حذّر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الخميس، من أن أمريكا تحاول انقاذ " داعش" في سوريا عبر فتح ممرات آمنة له على الحدود العراقية السورية، فيما أكد أن تنظيم داعش الارهابي اقترب من نهايته.

قوات الاحتلال الصهيوني تشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس عدد من الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمدينتي رام الله وبيت لحم ، بعد مواجهات واسعة بين قوات الاحتلال والشبان في حي الطيرة .

للمشاركة في صلاة فجر الجمعة.. الجهاد الإسلامي تدعو لشد الرحال للأقصى الوقت- دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس ، لشد الرحال للمسجدين الأقصى المبارك والابراهيمي للمشاركة في صلاة فجر الجمعة القادم.

الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية تنطلق اليوم الوقت- انطلقت فجر اليوم الخميس الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي وستستمر لمدة اسبوع واحد.

الجيش السوري يحرّر 3 قرى جديدة في ريف حلب الوقت- حقق الجيش السوري يوم الأربعاء، مكاسب ميدانية جديدة في المعارك ضد التشكيلات المسلحة في ريف حلب الجنوبي الغربي حيث حرر 3 قرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

بعد نيلها الثقة النيابية.. الحكومة اللبنانية الجديدة تنطلق اليوم الوقت- تنطلق الحكومة الجديدة اليوم الخميس بعد نيلها الثقة النيابية، من خلال جلسة لمجلس الوزراء.

تقرير إسرائيلي: عمليات المقاومة بشتى أنواعها ترتفع بالضفة الغربية الوقت- أفاد تقرير استخباري إحصائي "إسرائيلي" أن الثلث الأول من شهر شباط الحالي هو الأعنف منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع ملموس في عمليات الضفة الغربية المحتلة.

العميد أمير حاتمي: لدينا صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية الوقت- اكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، ان جميع الصواريخ التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية هي صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية.

وزارة الدفاع العراقية تعلن بدء عملية "أبطال العراق" على الحدود مع سوريا والأردن الوقت- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إطلاق المرحلة الأولى من عملية عسكرية على الحدود مع سوريا والأردن، محددة اسما لها.

صحيفة أمريكية تكشف فضيحة تجسس أمريكا وألمانيا على 120 دولة طوال عقود الوقت- كشف تقرير نشرته صحيفة أمريكية، عن فضيحة تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية والألمانية على 120 دولة على مدى عقود عبر شركات سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات.

قرار بتسليم البشير للجنائية الدولية الوقت- اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية والجماعات المسلحة في دارفور، أمس الثلاثاء، على تسليم الرئيس السابق عمر البشير وأربعة من قيادات حزبه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية.

استطلاع للرأي: ثلثا الشعب الفلسطيني يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة الوقت- أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن ثلثي الشعب الفلسطيني يؤيد اللجوء للعمل المسلح أو العودة إلى الانتفاضة المسلحة ردا على صفقة ترامب التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حركة حماس: تهديدات نتنياهو لقطاع غزة للاستهلاك الإعلامي الوقت- أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، أن تهديدات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، لقطاع غزة للاستهلاك الإعلامي.

بيان روسي سوري مشترك: عمليات الجيش السوري في إدلب كانت ردّاً على استفزازات المسلحين الوقت- قالت هيئتا الأركان الروسية والسورية، في بيان مشترك، إن أكثر من 150 مدني قُتلوا في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين، وأن عمليات الجيش السوري كانت ردا على استفزازات المسلحين.

مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا الوقت- دعي مجلس الامن الدولي الى التصويت بعد ظهر الاربعاء على مشروع قرار يدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية نيسان/ابريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

قيادي بالجهاد: الشعب الإيراني هو رأس حربة في مواجهة المؤامرات الصهيوأمريكية الوقت- اعتبر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل، الشعب الايراني بأنه رأس حربة في مواجهة المؤامرات الصهيوامريكية ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والامة الاسلامية.

الشيخ قاسم: مشكلات المنطقة سببها إسرائيل فهي تجعل من فلسطين منصة لاحتلال المنطقة والعالم الإسلامي الوقت- قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “عندما ننظر إلى ساحتنا نرى أن القضية الكبرى هي قضية فلسطين، وإذا راجعنا كل الآلام والمرارات والحروب والصعوبات التي أحاطت بمنطقتنا، نجد أن سببها الاحتلال الاسرائيلي المدعوم استكباريا ظلما وعدوانا”.

البيان الختامي لمسيرات انتصار الثورة الاسلامية: صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب الوقت- أكد البيان الختامي لمسيرات احياء الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، ان صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب.

فيصل المقداد: الثورة الإسلامية وضعت أسساً حقيقية لنصرة الشعوب المناضلة من أجل حريتها وسيادتها واستقلالها الوقت- أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن الثورة الإسلامية الإيرانية جاءت لتغير الموازين ليس في المنطقة فقط بل في العالم أجمع وتضع أسسا حقيقية لنصرة الشعوب المناضلة من أجل حريتها وسيادتها واستقلالها لافتاً إلى أن سورية كانت من أوائل الدول التي رحبت بانتصارها.

روحاني: الأمريكيون يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة الوقت- اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكيين يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة.

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الإقتصاد

الوضع الاقتصادي في الجزائر "يمر بمرحلة حرجة"

الخميس 18 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
الوضع الاقتصادي في الجزائر "يمر بمرحلة حرجة"
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الوقت- قال رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، يوم الثلاثاء، إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26 بالمئة في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".

ومتحدثا أمام أعضاء البرلمان، ألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقال جراد وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط.

وقال رئيس وزراء الجزائر إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي "الصعب والهش" ستواجهه الحكومة بروح المسؤولية.

وأشار  إلى أن الجزائر عانت من إدارة سيئة "كارثية" في الأعوام القليلة الماضية أدت الى إهدار ثروتها، مضيفا أن الحكومة ستنفذ إصلاحات عميقة لإخراج البلاد من "هذا الوضع السياسي والاقتصادي الحرج".

وتخطط الحكومة لتعزيز الحوار مع المعارضة والسعي إلى مصادر تمويل بديلة للاقتصاد مثل إصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.

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