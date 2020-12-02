قمة "أديس أبابا".. ما هي أبرز التحديات التي تواجه القادة الافارقة ؟

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  الخميس 18 جمادي الثاني 1441

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الرد السوري الحاسم على تحركات انقرة في شمال سوريا

الرد السوري الحاسم على تحركات انقرة في شمال سوريا بعد التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش السوري ومقاتلي محور المقاومة في جنوب شرق وشرق محافظة أدلب وجنوب غرب محافظة حلب، عقدت الحكومة التركية اجتماعات مكثفة ومتنوعة مع قادة المجاميع الإرهابية.

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة ؛ خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ

أزمة القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني بعد طالباني لتولي قيادة حزب الاتحاد الوطني والأمانة العامة، تشكل الآن تنافس كبير بين صديقين وابني عم. فمن ناحية، يريد "بافل" کخليفة لطالباني أن توکل إليه رئاسة الحزب، ومن ناحية أخرى يعتبر "لاهور" نفسه مديرًا ومنظراً استراتيجيًا لمرحلة العبور والانتقال، ويعتقد أنه استمرار للطريقة "الجلالية" الحقيقية، وينبغي اختياره كقائد بالنظر إلى نفوذه وشعبيته.

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية إن رد فعل رئيس مجلس الأمة الكويتي الحاد والشجاع، الذي يفسَّر على أنه خطوة رمزية لإذلال ترامب، بالنظر إلى الخضوع المهين للزعماء العرب، ولا سيما السعودية، للإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأمريكي على مدى السنوات الثلاث الماضية، مهم جداً للرأي العام في العالم العربي الذي يطالب بمثل هذه المواقف.

الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.. إنجازات عظيمة بأيد إيرانية الوقت- إيران تحيي يوم غد الثلاثاء الذكرى الواحد والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

أخبار

نائب عراقي يحذّر من أن أمريكا تحاول إنقاذ داعش في سوريا عبر بوابة الحدود مع العراق

نائب عراقي يحذّر من أن أمريكا تحاول إنقاذ داعش في سوريا عبر بوابة الحدود مع العراق

الوقت- حذّر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الخميس، من أن أمريكا تحاول انقاذ " داعش" في سوريا عبر فتح ممرات آمنة له على الحدود العراقية السورية، فيما أكد أن تنظيم داعش الارهابي اقترب من نهايته.

قوات الاحتلال الصهيوني تشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس عدد من الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمدينتي رام الله وبيت لحم ، بعد مواجهات واسعة بين قوات الاحتلال والشبان في حي الطيرة .

للمشاركة في صلاة فجر الجمعة.. الجهاد الإسلامي تدعو لشد الرحال للأقصى الوقت- دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس ، لشد الرحال للمسجدين الأقصى المبارك والابراهيمي للمشاركة في صلاة فجر الجمعة القادم.

الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية تنطلق اليوم الوقت- انطلقت فجر اليوم الخميس الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي وستستمر لمدة اسبوع واحد.

الجيش السوري يحرّر 3 قرى جديدة في ريف حلب الوقت- حقق الجيش السوري يوم الأربعاء، مكاسب ميدانية جديدة في المعارك ضد التشكيلات المسلحة في ريف حلب الجنوبي الغربي حيث حرر 3 قرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

بعد نيلها الثقة النيابية.. الحكومة اللبنانية الجديدة تنطلق اليوم الوقت- تنطلق الحكومة الجديدة اليوم الخميس بعد نيلها الثقة النيابية، من خلال جلسة لمجلس الوزراء.

تقرير إسرائيلي: عمليات المقاومة بشتى أنواعها ترتفع بالضفة الغربية الوقت- أفاد تقرير استخباري إحصائي "إسرائيلي" أن الثلث الأول من شهر شباط الحالي هو الأعنف منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع ملموس في عمليات الضفة الغربية المحتلة.

العميد أمير حاتمي: لدينا صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية الوقت- اكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، ان جميع الصواريخ التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية هي صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية.

وزارة الدفاع العراقية تعلن بدء عملية "أبطال العراق" على الحدود مع سوريا والأردن الوقت- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إطلاق المرحلة الأولى من عملية عسكرية على الحدود مع سوريا والأردن، محددة اسما لها.

صحيفة أمريكية تكشف فضيحة تجسس أمريكا وألمانيا على 120 دولة طوال عقود الوقت- كشف تقرير نشرته صحيفة أمريكية، عن فضيحة تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية والألمانية على 120 دولة على مدى عقود عبر شركات سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات.

قرار بتسليم البشير للجنائية الدولية الوقت- اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية والجماعات المسلحة في دارفور، أمس الثلاثاء، على تسليم الرئيس السابق عمر البشير وأربعة من قيادات حزبه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية.

استطلاع للرأي: ثلثا الشعب الفلسطيني يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة الوقت- أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن ثلثي الشعب الفلسطيني يؤيد اللجوء للعمل المسلح أو العودة إلى الانتفاضة المسلحة ردا على صفقة ترامب التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حركة حماس: تهديدات نتنياهو لقطاع غزة للاستهلاك الإعلامي الوقت- أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، أن تهديدات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، لقطاع غزة للاستهلاك الإعلامي.

بيان روسي سوري مشترك: عمليات الجيش السوري في إدلب كانت ردّاً على استفزازات المسلحين الوقت- قالت هيئتا الأركان الروسية والسورية، في بيان مشترك، إن أكثر من 150 مدني قُتلوا في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين، وأن عمليات الجيش السوري كانت ردا على استفزازات المسلحين.

مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا الوقت- دعي مجلس الامن الدولي الى التصويت بعد ظهر الاربعاء على مشروع قرار يدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية نيسان/ابريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

قيادي بالجهاد: الشعب الإيراني هو رأس حربة في مواجهة المؤامرات الصهيوأمريكية الوقت- اعتبر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل، الشعب الايراني بأنه رأس حربة في مواجهة المؤامرات الصهيوامريكية ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والامة الاسلامية.

الشيخ قاسم: مشكلات المنطقة سببها إسرائيل فهي تجعل من فلسطين منصة لاحتلال المنطقة والعالم الإسلامي الوقت- قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “عندما ننظر إلى ساحتنا نرى أن القضية الكبرى هي قضية فلسطين، وإذا راجعنا كل الآلام والمرارات والحروب والصعوبات التي أحاطت بمنطقتنا، نجد أن سببها الاحتلال الاسرائيلي المدعوم استكباريا ظلما وعدوانا”.

البيان الختامي لمسيرات انتصار الثورة الاسلامية: صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب الوقت- أكد البيان الختامي لمسيرات احياء الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، ان صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب.

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تقارير

قمة "أديس أبابا".. ما هي أبرز التحديات التي تواجه القادة الافارقة ؟

الأربعاء 17 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
قمة "أديس أبابا".. ما هي أبرز التحديات التي تواجه القادة الافارقة ؟

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الوقت- انطلقت فعاليات أعمال القمة الافريقية الثالثة والثلاثين، تحت شعار "اسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في افريقيا" يوم الاحد الماضي في العاصمة الاثيوبية "اديس ابابا" ويسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في هذه القمة إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة على الرغم من الإخفاقات السابقة وبدات هذه القمة بخطاب للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" رئيس الاتحاد الافريقي للسنة الماضية وشكر في بداية خطابه الرؤساء الأفارقة المنتخبين ديموقراطيا بعد قمة الاتحاد الافريقي الماضية وقدم الرئيس "السيسي" عرضا عن نشاطات الاتحاد الافريقي على مدى السنة الماضية. كما أكد الرئيس "السيسي" على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وسيتولى رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا" رئاسة الاتحاد لمدة عام، خلفا للرئيس المصري وفي هذا الصدد قال "رامافوزا" إن "حجم المهمة التي تقع على عاتق الاتحاد الإفريقي كبيرة جداً"، مذكرا بأن النزاعات ما زالت تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه عجلة التنمية في إفريقيا.

التحديات الامنية التي تواجهها القارة السمراء

كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن هذه القمة الافريقية التي أنطلقت فعاليات اعمالها يوم الاحد الماضي تبحث عن حلول للعديد من الأزمات التي تعصف بالقارة الأفريقية وعلى رأسها النزاعات المسلحة ومعالجة الأوضاع الإنسانية والإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة، التي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد. وفي هذا السياق، صرح "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذه القمة التي عُقدت في العاصمة الاثيوبية "أديس أبابا" أنه يتفهم إحباط الاتحاد الإفريقي الذي استُبعد حتى الآن عن الملف الليبي، مؤكدا تأييده لمنح المنظمة الإفريقية دورا أكبر في مكافحة الارهاب والجماعات الارهابية التي انتشرت خلال السنوات الماضية في عدد من الدول الافريقية ووعد في هذا الإطار بدعم مبادرة لعقد منتدى للمصالحة اتخذت في نهاية كانون الثاني/يناير خلال قمة نظمتها لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا في "الكونغو برازافيل". وقال "غوتيريش"، "أعتقد أنه يجب أن نستعيد السيادة في ليبيا... إننا ندعم بشكل كامل منتدى ينظمه الاتحاد الأفريقي للتوصل للمصالحة". وأضاف "هذا هو الحال أيضا في منطقة الساحل"، مقترحا ائتلاف دولي أوسع لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

الجدير بالذكر إن اعتماد الدول الأفريقية على الغرب فيما يتعلق بقضايا تتعلق بالأمن لم يكن مثمرًا وفي هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية بأن الدول الغربية لم تقدم أي مساعدات لدول هذه القارة السمراء لمواجهة الجماعات الارهابية وذكرت تلك التقارير بأن فرنسا قدمت وعود لخمس دول افريقية هي بوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وذلك من أجل إنشاء تحالف أمني في عام 2017 يسمى "جي 5"، إلا أن باريس تنصلت عن وعودها تلك ولم تقدم أي دعم مالي او عسكري لتلك الدول لمكافحة الجماعات الارهابية.

جذور التحديات الأمنية

على الرغم من امتلاك القارة السمراء الكثير من الموارد الطبيعية والتي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد الكثير من بلدان العالم على النمو الاقتصادي إلا أن هذا الحال متغير في هذه القارة وبالنظر لعدم قدرة العديد من البلدان الافريقية على الاستفادة الصحيحة من هذه الموارد، فقد أصبحت هذه الموارد واحدة من أهم التحديات الأمنية اتي تواجه عدد من بلدان هذه القارة السمراء خاصتا عقب قدوم العديد من القوى الكبرى إلى هذه القارة لنهب ثرواتها، والامر السيء هو أن وجود هذه القوى الكبرى الغربية في هذه القارة شجع العديد من الجماعات الارهابية على البحث عن موضع قدم لها في هذه القارة وذلك من أجل الحصول على الكثير من الاموال التي تساعدهم على تجنيد وتدريب عدد كبير من الإرهابيين ولقد أدى الافتقار إلى وجود تكنولوجيا مناسبة في معظم بلدان القارة السمراء إلى جانب العوامل التي ذكرناها أعلاه، إلى تردي الاوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان الأفريقية، وبالتالي أدى ذلك إلى انتشار الفقر في هذه القارة السمراء.

السوق المشتركة الأفريقية؛ من الشعار إلى العمل

أكد قادة القارة السمراء خلال قمة الاتحاد الافريقي التي عُقدت مؤخرا على إنشاء منطقة تجارة حرة في أفريقيا لحل المشاكل الاقتصادية التي عانت منها العديد من الدول الافريقية خلال السنوات الماضية وخلال هذه القمة الافريقية تم إحياء هذه الخطة التي تمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة لهذا الاتحاد،  وذلك من خلال الموافقة على إنشاء سوق أفريقية مشتركة. وعلى الرغم من أن الرئيس المصري تحدث في بداية هذه القمة التي عقدت قبل عدة أيام حول خطته لمستقبل السوق الأفريقية المشتركة وعلى الرغم أيضا من تأكيد عدد كبير من القادة الافارقة خلال الاجتماعات السابقة لهذا الاتحاد على الحاجة لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين دول القارة السمراء، إلا أنه يبدو أن هناك العديد من التحديات التي قد تحول دون إنشاء سوق أفريقية مشتركة أو توسع التبادلات الاقتصادية بين بلدان هذه القارة السمراء وفيما يلي سوف نتطرق إلى بعض هذه التحديات:

1. تداخل قضايا الأمن والاقتصاد مع بعضهما البعض: في الواقع إن أي محاولة لتطوير البنية التحتية في هذه القارة السمراء لتعزيز التبادلات الاقتصادية والتحرك نحو إنشاء سوق إفريقية مشتركة تواجه تهديداً كبيراً يسمى انعدام الأمن في بعض أجزاء هذه القارة ولهذا فإن الشرط الأول للبدء بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية يتمثل في احلال الامن والاستقرار في جميع بلدان هذه القارة، ولكن وكما ذكرنا سابقاً لا تملك بعض الحكومات الإفريقية الفقيرة موارد كافية تمّكنها من الحفاظ على أمنها وبالتالي، يبدو أنه يتعين على البلدان الأفريقية أولاً وقبل كل شيء أن تسعى إلى إرساء الأمن والامان والمشاركة في خطة أمنية مشتركة مع بعضها البعض.

2. الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بشأن بعض القضايا السياسية والحدودية؛ إن هذا الامر سيعيق العديد من الدول الافريقية للتوصل إلى اتفاق تام بينها على أرض الواقع وسيعيق أيضا عملية التفاوض فيما بينها وسيمنعها من التوصل إلى نتائج مرضية لجميع الاطراف.

3. التباين التكنولوجي والاقتصادي الكبير بين بلدان الاتحاد الأفريقي: يوجد في هذا الاتحاد بلدانًا مثل جنوب إفريقيا وهي عضو في منظمة "بريكس"، ويوجد أيضا بلدان أخرى تقع على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وهي دول أكثر تقدماً من غيرها في القارة السمراء وهذا الامر سوف يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق عادل بين جميع هذه الدول الافريقية.

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كلمات مفتاحية :

قمة أفريقية مفاوضات الامن الإرهاب سوق مشتركة تحديات حلول

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