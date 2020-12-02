قرار بتسليم البشير للجنائية الدولية

الوقت- اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية والجماعات المسلحة في دارفور، أمس الثلاثاء، على تسليم الرئيس السابق عمر البشير وأربعة من قيادات حزبه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك عقب جلسة مفاوضات السلام في دارفور في جوبا.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، مسؤول ملف دارفور، في تصريحات عقب الجلسة: «لدى الحكومة قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وأضاف أن هذا «ناتج عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة».