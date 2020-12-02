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  الأربعاء 17 جمادي الثاني 1441

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أخبار

بيان روسي سوري مشترك: عمليات الجيش السوري في إدلب كانت ردّاً على استفزازات المسلحين

الأربعاء 17 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
بيان روسي سوري مشترك: عمليات الجيش السوري في إدلب كانت ردّاً على استفزازات المسلحين
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الوقت- قالت هيئتا الأركان الروسية والسورية، في بيان مشترك، إن أكثر من 150 مدني قُتلوا في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين، وأن عمليات الجيش السوري كانت ردا على استفزازات المسلحين.

وأوضحت هيئتا الأركان أن "الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وقال البيان إن نشاط "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود، التي تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، كما أدى قصف المسلحين إلى مقتل أكثر 150 مدنيا خلال شهر يناير الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، قال البيان المشترك إن الفصائل المسلحة زرعت الألغام الطرق وأغلقوا الممرات، التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين من أجل منع خروج المدنيين.

وأوضح البيان "خلال تراجع الإرهابيين عثر الجيش السوري معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشر إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج".

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