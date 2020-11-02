البيان الختامي لمسيرات انتصار الثورة الاسلامية: صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب

الوقت- أكد البيان الختامي لمسيرات احياء الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، ان صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب.

كما أكد البيان الختامي لمسيرات احياء الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، ان جميع المطالبات الشعبية تؤكد ضرورة الانتقام الشديد من الشيطان الاكبر أمريكا الإرهابية لاغتيالها الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما.

وحذر البيان الختامي المجرمين الامريكيين والصهاينة، قائلا، لن نستكين حتى اخراج كامل القوات الامريكية المحتلة من منطقة غرب أسيا وازالة الكيان الصهيوني المزيف قاتل الاطفال.